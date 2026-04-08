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Federal A.

Todo confirmado: Olimpo y Villa Mitre juegan el domingo, pero uno más temprano

El aurinegro es local y la Villa se presentará en Rawson.

Fotos: Archivo La Nueva.

Se oficializó esta tarde la cuarta fecha del Torneo Federal A, que volverá a tener a los dos representantes bahienses en acción, luego de que ambos purgaran sus jornadas de descanso.

Para esta nueva programación, Olimpo se presentará en Bahía y Villa Mitre jugará como visitante. Ambos el domingo.

El aurinegro recibirá a Sol de Mayo, desde las 15.30, con arbitraje de Diego Novelli.

Mientras que el tricoloror visitará a Germinal de Rawson.

El partido se jugará desdea las 15 y será dirigido por Ulises Jerónimo.

*Cómo llegan

Olimpo volverá a jugar en su cancha tras el debut ante Alvarado, con victoria por 2 a 0.

Luego tuvo fecha libre y se medió ante Huracán de Parque Patricios, cayendo por 2 a 1 en el encuentro correspondiente a los 32avos de final.

Mientras que el pasado domingo venció a Brown de Puerto Madryn, por 2 a 0, como visitante.

Villa Mitre, en tanto, llega a este duelo tras purgar la fecha libre.

Anteriormente, había caído ante Kimberley en el debut (1 a 0 en Mar del Plata) y superado a Círculo Deportivo (2 a 0 en El Fortín).

*El resto

La cuarta fecha comenzará el sábado, con los otros dos partidos que completan la programación.

Desde las 15.30, Alvarado recibirá a Kimberley, con arbitraje de Fernando Rekers.

Luego, a las 18.30, Santamarina esperará por Círculo Deportivo. El juez será José Díaz.

Libre tendrá Brown de Puerto Madryn.

*La tabla

Así están las posiciones tras las primeras tres fechas:

1º) Olimpo, 6 puntos; 2º) Sol de Mayo y Kimberley, 5; 4) Kimberley, 4; 5º) Villa Mitre y Círculo Deportivo, 3; 7º) Germinal y Santamarina, 2 y 9º) Brown de Madyrn, 1.

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