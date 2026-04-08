Cuáles son las actividades por el aniversario de Bahía Blanca: vuelve La Noche del Centro

En el marco del 198° aniversario de Bahía Blanca, este sábado 11 se desarrollará una jornada de actividades que tendrá como uno de sus ejes la reactivación del centro durante la tarde-noche.

La propuesta central será "Plaza Viva", desde las 14 en plaza Rivadavia, con espectáculos de artistas locales, feria de la Economía Social con más de 120 emprendedores, food trucks, actividades para infancias y presentaciones itinerantes.

En paralelo, entre las 17 y las 21, se realizará una nueva edición de La Noche del Centro, con la participación de más de 200 locales comerciales. Durante ese horario se ofrecerán promociones y se desarrollará un circuito con intervenciones artísticas, música en vivo, juegos y sorteos.

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Como parte del operativo, se dispondrá la peatonalización de O’Higgins y Alsina, entre Brown y Dorrego, desde las 14 hasta las 23, con cortes previos desde la mañana para el armado del escenario.

El escenario principal estará ubicado en las escalinatas del Palacio Municipal y contará con una grilla de espectáculos desde las 15:

• 15 horas: Rodi Muskaripa

• 16 horas: Dúo Zanata + Sofía Pagella + Asociación Bahiense de Tango

• 17 horas: Coro Estable de la Ciudad (OAS)

• 18 horas: Tachame la Doble

• 19 horas: Kaiser Carabela

Además, habrá activaciones en distintos puntos del centro:

• La Nave

• Serenateros

• 14 horas: Festival Fantástico Medieval (Última Alianza)

• 14:30 horas: Cultura China Bahía Blanca

• 16 horas: Chisperito

• 16:30 horas: Funky Saiyans + DJ Mani

• 17:30 horas: Peña Centro de Estudios Folclóricos

• 20:30 horas: DJ Mani