Artemis II completó su primera maniobra de corrección para el retorno a la Tierra: cuándo llega

La nave espacial Orión encendió sus propulsores durante 15 segundos a las 21:03 (hora de Argentina) del martes, para generar un cambio de velocidad y guiar a la tripulación de Artemis II hacia la Tierra.

En dicha maniobra de correción de retorno, los astronautas Cristina Koch y Jeremy Hansen revisaron los procedimientos y supervisaron la configuración de la nave y los datos de navegación.

Este miércoles la tripulación tendrá un día ajetreado de objetivos de pruebas de vuelo y tareas para el regreso a la Tierra, previsto para el viernes.

Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Koch y Hansen, tienen previsto probar una prenda para la intolerancia ortostática. Durante la prueba, la tripulación evaluará estas prendas, un equipo especializado diseñado para ayudar a los astronautas a mantener la presión arterial y la circulación durante la transición de regreso a la gravedad terrestre.

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Tras las pruebas de la vestimenta, la tripulación tomará el control manual de la nave espacial, utilizando el campo de visión de Orión para centrar un objetivo designado antes de guiar la nave espacial hacia una actitud de cola hacia el Sol y comparar los modos de control de Orión. La demostración de pilotaje manual comenzará a las 22:59 (hora de Argentina). (NA)