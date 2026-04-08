"La Argentina de Francisco": el Vaticano lanza un documental sobre la vida de Jorge Bergoglio

En las vísperas del primer aniversario de la muerte del papa Francisco, el Vaticano anunció que presentará "La Argentina de Francisco", un documental italiano acerca de la vida de Jorge Mario Bergoglio, que estará centrado en los barrios de Buenos Aires para contar su vida hasta su elección en 2013 como jefe máximo de la Iglesia Católica.

El documental, que fue producido por Telepace junto a medios vaticanos, se presentará de manera oficial este miércoles en Asti, ciudad donde era su familia en Italia.

El film profundiza en momentos bisagra de su vida, como aquella confesión espontánea en la Basílica de San José de Flores, donde definió su ingreso al sacerdocio, o su conocida pasión futbolística por el club San Lorenzo de Almagro.

Asimismo, "La Argentina de Francisco" explora facetas menos difundidas, como su rol de profesor de Literatura, donde antiguos alumnos lo recuerdan no solo como un docente, sino como un guía en la formación humana. (NA)