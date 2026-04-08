El rompehielos Irízar completó la campaña antártica tras más de cuatro meses de operaciones

El rompehielos ARA Almirante Irízar regresó al Apostadero Naval Buenos Aires el martes tras completar su participación en la Campaña Antártica de Verano (CAV) 2025-2026, en la que cumplió diversos objetivos, entre los que se destaca el apoyo a la actividad científica.

Se trata de la campaña número 122, en coincidencia con los años de presencia permanente e ininterrumpida de la Argentina en el continente blanco.

A su arribo, el buque fue recibido por una comitiva encabezada por el Comandante Conjunto Antártico, Contraalmirante Maximiliano Mangiaterra.

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Tres etapas, cuatro meses

A lo largo de tres etapas, que se extendieron por más de cuatro meses, el buque operó en el continente antártico realizando tareas de transporte, apoyo científico y logística interbases. Para ello, contó con helicópteros Sea King de la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros, el apoyo de los avisos ARA “Puerto Argentino” y ARA “Bahía Agradable”, y el abastecimiento del buque logístico ARA “Patagonia”.

Además, como en cada campaña, el rompehielos aprovisionó con víveres, combustible y materiales de construcción, y efectuó el relevo de dotaciones en las siete bases antárticas permanentes del país: Orcadas, San Martín, Esperanza, Carlini, Petrel, Marambio y Belgrano II. Además, participó en la apertura de bases temporarias, operativas únicamente durante el período estival.

En la Base Antártica Conjunta Petrel se avanzó en la segunda fase de su plan de desarrollo. Asimismo, se dio continuidad al proyecto científico-espacial de la CONAE en la base Belgrano II, orientado a la construcción de una estación terrena, y se realizaron tareas de reabastecimiento y puesta en valor del refugio naval “Bahía Dorian”.

Por otra parte, en apoyo al Servicio de Hidrografía Naval, se continuó con el plan de mantenimiento del balizamiento antártico.

Apoyo científico

En el ámbito científico, investigadores de la Fundación Cethus desarrollaron a bordo el proyecto IWC SORP, destinado a evaluar la distribución, diversidad y uso del hábitat de cetáceos en aguas antárticas.

Asimismo, en el marco del programa internacional ARGO y del Sistema Integrado de Observación de los Océanos, se lanzaron boyas perfiladoras capaces de monitorear el océano en tiempo real, midiendo temperatura y salinidad hasta los 2000 metros de profundidad.

Finalmente, como en cada Campaña Antártica de Verano, brindó apoyo a programas antárticos de otros países. (NA)