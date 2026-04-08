Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este miércoles todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.411,98 para la venta y de $1.359,91 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,49% en relación al cierre del martes.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.404,00 (-0,35%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.390,00 (-0,40%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.833,00 (+0,40%); el MEP cotiza a $1.423,47 (-0,54%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.477,64 (-0,69%).

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 570 puntos básicos (-6,90%).