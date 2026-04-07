El Gobierno reglamentó las concesiones de obra pública para ampliar el sistema de transporte eléctrico

La Secretaría de Energía oficializó la reglamentación que permite la ampliación del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) mediante el régimen de Concesión de Obra Pública, en busca de atraer capitales privados para financiar al sector energético.

La medida fue formalizada a través de la Resolución 83/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, incorporando un nuevo apartado técnico a "Los Procedimientos" que rigen el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

A partir de ahora, empresas privadas podrán construir, operar y mantener nuevas líneas de energía bajo un modelo de concesión, recuperando la inversión mediante una tarifa específica por ampliación.

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La normativa se dicta en el marco de la emergencia del Sector Energético Nacional, que fue prorrogada hasta julio de 2026. Ante la imposibilidad del Estado de financiar las obras de infraestructura necesarias, el Ejecutivo avanzó con esta modalidad, priorizando un listado de proyectos estratégicos que serán licitados bajo el nuevo esquema.

La norma, también estipuló que los pagos destinados a estas nuevas concesiones de transporte tendrán prioridad de cobro, buscando garantizar un flujo de fondos previsible para los inversores.

El nuevo reglamento asegura que los actuales concesionarios (como Transener o las distribuidoras troncales) mantengan sus derechos, pero abre la puerta a "transportistas independientes" que se hagan cargo de las nuevas expansiones.

Las obras no se financiarán con presupuesto público directo, sino que podrán ser solventadas mediante la aplicación de tarifas a los usuarios o agentes del mercado que se beneficien directamente de la mayor capacidad de transporte.

Con esta reglamentación, el Gobierno espera destrabar proyectos de alta tensión que son fundamentales para evacuar la energía generada por parques eólicos y solares, así como para mejorar la confiabilidad del suministro en las grandes ciudades durante los picos de demanda estival.

La Subsecretaría de Energía Eléctrica será la encargada de elaborar los pliegos de bases y condiciones para las próximas licitaciones, que se esperan para el segundo semestre de este año. (N/A)