Condenaron a un joven por vender drogas en Punta Alta

Un joven que a principios de 2025 fue arrestado en Punta Alta con drogas en su poder fue sentenciado a cuatro años de cárcel por tener sustancias destinadas a la venta.

El Tribunal en lo Criminal Nº 3 le impuso esa pena a Kevin Ezequiel Morel, quien fue hallado culpable los delitos de tenencia y comercialización de estupefacientes.

Según la causa, investigada por el fiscal Mauricio Del Cero, a cargo de la UFIJ Nº 19, el procesado tuvo en su poder, con fines de venta, dosis fraccionadas de marihuana para potenciales consumidores.

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Esa droga fue secuestrada por personal del Destacamento Policial de Ciudad Atlántida en un procedimiento que realizó el 8 de febrero del año pasado en Rio Negro al 500, tras una persecución que comenzó en Boulogne Sur Mer y Santa Cruz.

"El material estupefaciente fue encontrado dentro de un estuche de anteojos, que estaba en el interior de una riñonera", señalaron desde el Ministerio Público.

Agregaron que el análisis del teléfono celular incautado al acusado arrojó información de interés para la causa.

"En el caso de la aplicación Telegram, surgieron conversaciones de apenas una hora antes de ser interceptado, donde claramente se observa que estaba comercializando estupefacientes", indicaron.