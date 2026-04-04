Villa Mitre necesita dar vuelta la página y empezar a escribir otra historia

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Con la necesidad de mejorar la imagen del primer partido y buscando traerse una victoria que le genere mayores posibilidades de quedarse con la serie Reclasificación, Villa Mitre vuelve a visitar esta noche a Quilmes, en Mar del Plata, desde las 21, arbitraje de José Antonio Domínguez y Ezequiel Macías.

Es el segundo juego de una serie que el tricolor la empezó muy mal, perdiendo por un contundente 90 a 57 y llegando a estar abajo 88 a 49, perdiendo la línea y sin encontrar respuestas en una noche para el olvido.

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Como atenuante en lo deportivo, más allá que se vio desbordado desde lo anímico también, en Villa Mitre influyeron las ausencias de dos habitualmente titulares como Federico Harina y Alejo Blanco.

Lo malo es que difícilmente hoy puedan sumar minutos.

El tirador sufrió una distensión en el gemelo derecho el último partido de fase regular y desde entonces estuvo trabajando para intentar recuperase lo antes posible, mientras que el base se recupera de un micro desgarro en un gemelo.

Por el lado quilmeño, tampoco estuvo el estadounidense Darry Moore (podría sumarse hoy) y el juvenil Matías Dominé.

Con este complicado escenario, la Villa hoy mismo tiene revancha y más allá de la necesidad de traerse una victoria como máximo objetivo, de mínima es demostrarle a Quilmes que no la tendrá fácil si pretende llevarse la serie de Bahía.

La misma continuará el miércoles en nuestra ciudad y también el viernes, en caso de ser necesario un cuarto juego.

Y, de estirarse a cinco, ese encuentro se disputará nuevamente en Mar del Plata.

El resto

Hoy se disputan los segundos juegos de las series en las que también resultaron ganadores los locales.

Deportivo Viedma 80, Centenario 69; Gimnasia y Esgrima La Plata 85, Racing 81 y Pico 65, El Talar 64.

En la Norte

Anoche, por la Conferencia Norte, Santa Paula venció a Independiente (Santiago del Estero) 96 a 68 y Comunicaciones a Bochas, en doble suplementario 103 a 95 (76-76 y 88-88), por lo que ambos se pusieron 2-0.

En tanto, Estudiantes (Tucumán) derrotó a Salta Basket, 82 a 70 e igualó la serie.

En los tucumanos, Javier Bollo jugó 25m22, completando 10 puntos (3-8 en t2 y 4-4 en t1) y 12 rebotes. En los salteños no jugó Máximo Genitti, lesionado en un hombro.

En el restante partido de Reclasificación, Jujuy Basket le ganó a Villa San Martín, 81 a 78 y también se puso 1-1.

En los jujeños, Juan Cruz Marini convirtió 2 puntos y repartió 7 asistencias, en 19m17.

El martes jugarán los terceros, invirtiendo la localía.