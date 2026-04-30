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Guerra en Medio Oriente.

El petróleo salta a US$110 por barril

Es por la falta de avance en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Otra suba del barril presiona sobre el precio interno de las naftas

El petróleo cotiza a US$109 el barril ante la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Si bien en las últimas horas cedió medio punto porcentual, el precio del barril mantiene tendencia alcista a partir de las marchas y contramarchas en la apertura del Estrecho de Ormuz.

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Actualmente, el vital paso fluvial se encuentra bloqueado tanto por Irán como por Estados Unidos.

La falta de resolución del conflicto y la tensión con los precios impacta en los valores de commodities. (NA)

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