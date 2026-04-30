No habrá atención en el Correo Argentino por un paro

El gremio que nuclea a los trabajadores del Correo Argentino anunció un paro por 48 horas la próxima semana, en reclamo de mejoras salariales y laborales, la reapertura de paritarias, y en contra de los despidos.

La medida fue resuelta a nivel nacional y afectará la atención de la sucursal puntaltense (Avellaneda 602) este lunes y martes.

La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) reclama recomposición salarial, denuncia despidos y advierte por la falta de personal en distintas sucursales del país.

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La huelga, que alcanzará a 21 provincias, se da en el marco de una semana de medidas de fuerza como la declaración gremial de estado de alerta y trabajo a reglamento, acciones que continuarán luego del paro.

