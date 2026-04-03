Pehuen Co fue sede de un torneo interprovincial de newcom playa

Pehuen Co fue escenario de la segunda edición del Torneo Interprovincial de Newcom Playa, una propuesta deportiva destinada a adultos mayores que reunió a equipos de Coronel Rosales y La Pampa.

La actividad se desarrolló en la Bajada Ameghino, donde se montaron dos canchas sobre la arena. Participaron ocho equipos: Playero Rojizo, Fusión, VGM y Punta New por el distrito local, y Escuela 221, Lonquimay, Club Argentino y Newcom Pico por La Pampa.

El torneo quedó en manos del conjunto rosaleño Playero Rojizo, que se impuso en la final ante Escuela 221 por 2-1, en un partido parejo que se definió en el último set.

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El director rosaleño de Deportes, Matías Ramírez, destacó el desarrollo del encuentro y el clima de convivencia entre los participantes. “Se vivieron momentos de integración entre los equipos, que además compartieron la estadía en el albergue”, señaló.

El newcom es una disciplina adaptada del vóley que en los últimos años creció en convocatoria y que en Coronel Rosales forma parte de las propuestas deportivas gratuitas orientadas a adultos mayores.