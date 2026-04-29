Adorni acusó al kirchnerismo y a empresarios de una "operación golpista" que frenó la "reconstrucción"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, denunció hoy que el kirchnerismo, empresarios "prebendarios" y algunos medios de comunicación llevaron adelante una "operación golpista" a mediados del año pasado que, a su criterio, retrasó la "reconstrucción" del rumbo elegido por el gobierno libertario.

En el inicio de su discurso, Adorni apuntó con dureza contra el kirchnerismo y defendió el "plan anti-inflacionario" del oficialismo, al sostener que la inflación descendió en dos años del 211 % al 31 %.

Las declaraciones se produjeron en una sesión de alta tensión en la Cámara de Diputados, con la presencia del presidente Javier Milei, quien asistió junto a su Gabinete en respaldo a Adorni, en medio de denuncias judiciales por el incremento de su patrimonio.

El discurso se desarrolló entre aplausos de diputados libertarios, ministros y militantes que colmaron los palcos del recinto.

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Adorni señaló: "Recibimos un país en crisis: cepo y brecha cambiaria del 200 %, déficit fiscal altísimo, Estado sobredimensionado, pobreza infantil del 60 %, piquetes, violencia, sistemas de salud y educación devastados, y aislamiento internacional".

Asimismo, advirtió que, de no haber actuado con rapidez, "la economía y la pobreza hubieran colapsado aún más".

"El kirchnerismo intentó desestabilizar durante la campaña, generando corrida cambiaria y suba de tasas, lo que agravó la situación", subrayó.

A su vez, agregó: "A pesar de esto, no nos desviamos: logramos superávit fiscal por primera vez en más de un siglo, bajamos el gasto público al mínimo en diez años, eliminamos estructuras estatales innecesarias y privilegios".

En otro tramo, reconoció que "hubo un retraso en nuestro camino de la reconstrucción que se explica, en gran parte, por un fenómeno que vivimos con crudeza durante la segunda mitad del año pasado: la operación golpista que el kirchnerismo de izquierda ejecutó en plena campaña electoral".

En ese sentido, afirmó que "el riesgo país se disparó en función de una posible victoria del kirchnerismo en las urnas" y que eso "trajo serias dificultades para la gente de a pie y afectó negativamente el bolsillo de los argentinos".

"Como si esto fuera poco, la oposición se dedicó a operar financieramente en contra del gobierno y a impulsar leyes en el Congreso de la Nación con el único propósito de romper el equilibrio fiscal", sostuvo, y agregó: "Todavía sufrimos los efectos de aquel ataque, pero eso no nos alejó un centímetro de nuestro camino".

"Gracias a que hicimos los deberes, ya pasamos la peor parte de la tormenta. Las tasas están bajando y el crédito está expandiéndose. La inflación, a pesar de los efectos de este ataque, continuará su camino a la baja. La actividad económica está mejorando", concluyó. (NA)