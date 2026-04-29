Propiedades y viajes al exterior: las respuestas que envió Adorni en su informe al Congreso

Antes de su presentación en el Congreso, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni respondió más de 2100 consultas de los bloques parlamentarios en su informe de gestión, en medio de una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

Entre los ejes abordados se destacaron cuatro respuestas claves acerca de su viaje a Punta del Este, su patrimonio, los gastos de las comitivas presidenciales y los contratos del periodista Marcelo Grandio con la TV Pública.

Este miércoles, el jefe de Gabinete destinará la primera hora a exponer y destacar la gestión del Gobierno. Luego, cada bloque tendrá un tiempo para preguntar de 5 minutos que aumentará proporcionalmente según la cantidad de legisladores de cada bancada.

En el informe de gestión, los diputados solicitaron conocer si el viaje de Adorni a Punta del Este fue declarado en el Registro de Viajes Financiados por Terceros. Así lo indicó la pregunta N°559. Adorni había afirmado haber pagado los pasajes de su familia, el piloto del vuelo declaró ante la Justicia que el costo fue cubierto por el empresario y periodista Marcelo Grandio.

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El Gobierno respondió que no correspondía su inclusión en dicho registro y precisó que el jefe de Gabinete presentó su declaración jurada patrimonial integral y que la Oficina Anticorrupción no detectó conflictos de interés.

“No existen registros de Viajes Financiados por Terceros ante la Oficina Anticorrupción en el marco del artículo 3 del Decreto 1179/2016, que refieren exclusivamente a viajes o estadías erogados por terceros ‘para el dictado de conferencias, cursos o actividades académicas o culturales, o la participación en ellas’”, indicó Adorni.

Aunque la consulta de los legisladores apuntaba a determinar quién financió el viaje, con qué finalidad y qué vínculo tienen esas personas con la administración pública, la respuesta del Ejecutivo no aportó precisiones.

De acuerdo a la pregunta N°1780, los legisladores solicitaban el detalle de la evolución patrimonial de Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti desde el inicio de la función pública, y “si existieron acompañantes en viajes oficiales cuyos roles no estuvieran justificados dentro del Estado”.

En ese sentido, el funcionario señaló que los bienes correspondientes a su cónyuge o al grupo familiar están incluidos en un anexo reservado de la declaración jurada, de carácter confidencial según la ley de ética pública. En tanto, el detalle de su DDJJ se encuentra disponible en el portal Datos.

El 25 de marzo pasado, Adorni aseguró en conferencia de prensa que “todo lo que tiene que estar declarado, está declarado”, y se negó a dar más precisiones. (TN)