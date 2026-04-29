Más de 80 intendentes bonaerenses marcharon a Capital Humano para reclamar por fondos adeudados

Ministros de la provincia de Buenos Aires e intendentes bonaerenses marcharon al Ministerio de Capital Humano para presentar un reclamo por el financiamiento del Módulo Extraordinario para Seguridad Alimentaria (MESA) y la actualización de los montos del Servicio Alimentario Escolar (SAE), en un nuevo capítulo de la disputa por fondos entre la gestión de Axel Kicillof y Nación.

Los jefes comunales fueron recibidos por un cartel que rezaba: "Si su gobernador no sabe administrar, que deje paso a quienes saben".

Cerca de 80 alcaldes de distintas fuerzas políticas se movilizaron junto a funcionarios de PBA desde la sede de la Federación Argentinos Municipios (FAM) hasta la cartera que comanda Sandra Pettovello, ubicada en Carlos Pellegrini 1285, adonde no pudieron acceder porque un operativo de la Policía Federal blindó la entrada.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En vez de eso, los esperaba un particular cartel que rezaba: "Intendentes, diríjanse a quien corresponda. Si su gobernador no sabe administrar, que deje paso a quienes saben". Ese mismo mensaje fue compartido posteriormente por la propia Pettovello en sus redes sociales.

De la actividad participaron la vicegobernadora Verónica Magario y los jefes comunales Julio Alak (La Plata), Fabián Cagliardi (Berisso), Mario Secco (Ensenada), Fernando Espinoza (La Matanza), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Andrés Watson (Florencio Varela), Jorge Ferraresi (Avellaneda), cercanos a Kicillof.

En tanto, por el cristinismo estuvieron Juani Ustarroz (Mercedes), Juan Mancini (Suipacha), Maximiliano Wesner (Olavarría), Leonardo Boto (Luján), Eva Mieri (Quilmes), Nelsón Sombra (Azul) y Waldermar Giordano ( Colón).

Marisa Fassi (Cañuelas), Alejandro Granados (Ezeiza), Federico Achaval (Pilar), Juan Mantegazza (San Vicente), Juan De Jesús (partido de la Costa), Gustavo Cocconi (Tapalqué), Ricardo Curutchet (Marcos Paz) y Cecilio Salazar (San Pedro) son otros líderes que dijeron presente.

En tanto, por el gobierno bonaerense, además de Magario, participaron los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; de Trabajo, Walter Correa; de Gobierno, Carlos Bianco; de Infraestructura, Gabriel Katopodis; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; de Salud, Nicolás Kreplak; y la jefe de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez.

Semanas atrás, Larroque había presentado un reclamo formal al Ministerio de Capital Humano "instándolo a saldar la deuda acumulada que mantiene el Estado nacional con la Provincia desde el 2024". Según el documento, la misma supera los $220 mil millones. También solicitó financiamiento para el Programa MESA que actualmente sostenemos íntegramente con recursos provinciales.

En la ocasión, Capital Humano descartó las acusaciones y aclaró que "no tiene responsabilidad alguna en el desfinanciamiento que la Provincia de Buenos Aires ha decidido sobre sus propios programas provinciales MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria) y Servicio Alimentario Escolar (SAE)".

"El Servicio Alimentario Escolar (SAE) es un programa de gestión y responsabilidad provincial. El Gobierno nacional realiza un aporte que ronda el 20% del monto necesario para la atención a los comedores escolares de la Provincia de Buenos Aires, siendo el 80% restante obligación provincial", indicaron desde la cartera de Pettovello.

Hablaron, además, de un "intento de la Provincia de Buenos Aires de adjudicar a esta cartera ministerial responsabilidad por la propia decisión provincial de desfinanciar sus programas".

Días antes, cerca de 160 intendentes de todo el país nucleados en la FAM se habían movilizado al Ministerio de Economía, donde entregaron en mesa de entrada una carta dirigida a Luis Caputo, en reclamo de fondos y bajas en los combustibles, entre otros ítems. También trazaron un complejo panorama en los municipios.