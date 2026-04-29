Reclaman por puntos críticos de desbordes cloacales que quedaron fuera del plan de colectoras

Mientras avanzan diversos proyectos de infraestructura en relación al recambio de colectoras cloacales en la ciudad, existen zonas críticas que continúan sufriendo el colapso del sistema sin ser contempladas en las soluciones de fondo, según dijo la concejal radical Liliana Taboada.

"Este es el caso del inmueble ubicado en Luiggi 1397, en su intersección con calle Estrada, donde un desborde cloacal persistente ha transformado la vereda en un foco de peligro sanitario y ambiental para toda la comunidad, incluso con desbordes internos en viviendas del sector", agregó.

La edil formalizó este reclamo ante el Concejo Deliberante y señaló que la prestataria ABSA realizó intervenciones superficiales el pasado 9 de marzo que no resolvieron el problema de raíz.

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"La situación es alarmante: el vertido constante de efluentes ha generado un hundimiento de suelo y un pozo de gran magnitud sobre calle Estrada, comprometiendo seriamente la seguridad de los peatones y agravando el impacto ambiental en el lugar".

Expuso que a pesar de los reiterados reclamos presentados por los vecinos, registrados bajo los números 4023497, 4023497-01, 4023497-02, la solución definitiva sigue pendiente.

Esta problemática también afecta a viviendas aledañas -continuó-, desde donde los residentes han realizado reclamos hasta el día de ayer: 4040712, 4040712/1, 4040712/2, 4040712/3.

Finalmente, el proyecto impulsado por Taboada no solo exige la reparación inmediata de la cañería colectora en dicha esquina, sino que también solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que gestione ante la Provincia y la Autoridad del Agua una respuesta integral.

En este sentido, señaló que se requiere analizar la factibilidad técnica para el recambio de colectoras tanto en el sector de Luiggi y Estrada, como en Luiggi y Sáenz Peña, buscando una solución estructural a la saturación del sistema.

"Es imperativo que la planificación de las obras públicas incluya estos puntos olvidados para evitar que el deterioro de la infraestructura siga afectando la salud pública de los rosaleños. Cabe destacar que, tras reclamos similares en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Yapeyú -donde un desborde recorría 200 metros- se logró una intervención efectiva en el transcurso de esta semana. Del mismo modo, se espera la pronta y definitiva solución para el sector de Estrada y Luiggi, proyecto aprobado por unanimidad en el CD".



