Financiamiento Universitario: "Las leyes están para cumplirse; si no, se afecta la democracia"

Las universidades públicas se preparan para una movilización a nivel nacional el próximo 12 de mayo con el objetivo de reclamar por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en el Congreso y no ejecutada por el Gobierno Nacional.

En ese sentido, Daniel Vega, rector de la Universidad Nacional del Sur, expresó su preocupación y declaró que "nos están asfixiando y ponen en riesgo la constitucionalidad y la democracia no cumpliendo la ley".

"Las escasas actualizaciones salariales que ha recibido el Sistema Universitario Nacional han estado siempre por debajo de la inflación, o muy por debajo de la inflación, al punto de que en algunos meses no hubo ningún tipo de actualización. Seguimos sin paritarias", indicó.

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"No ha habido ninguna convocatoria a paritarias, ni siquiera para informar cuáles eran estos aumentos en margen muy reducidos que hemos recibido. Y todo esto en un contexto donde se está incumpliendo la ley. Así que lo que pedimos es la pronta puesta en vigencia de una ley que, como venimos diciendo, lo único que busca es contar con los recursos para darle sustentabilidad al sistema", remarcó Vega.

La Universidad pública, laica y gratuita es uno de los derechos más respetados y consensuados de la población Argentina. En estos momentos, las instituciones a lo largo y ancho del país no están pudiendo cumplir con sus presupuestos de funcionamiento cuando hay una ley vigente que indica que se debe solventar dicha cuestión.

"Contamos con una ley que fue aprobada por amplísima mayoría, que fue aprobada en ambas cámaras con más de los dos tercios de los votos, y es una ley que no se está aplicando y que no afecta al presupuesto. No es cierto lo que se está planteando desde el Gobierno. Hay recursos y el Estado Nacional ha hecho un ejercicio sistemático recurrente de modificación de partidas para atender distintos tipos de necesidades, mientras se sigue sin cumplir con las Universidades", expresó Vega.

"Es mentira que no estén los recursos, y esto nos está asfixiando. Hemos visto en estos días que es tremenda la cantidad de gente que se está saliendo del sistema científico-tecnológico y del sistema universitario porque los salarios que están percibiendo nuestros agentes no son suficientes para tener una mínima calidad de vida", apuntó.

Este martes, el ministerio de Capital Humano intimó a las universidades por las consecuencias de los paros gremiales, exigiendo un plan de contingencia para recuperar las clases perdidas.

A raíz de esto, Vega fue contundente al afirmar que "desde el Consejo interuniversitario Nacional se hizo una comunicación en respuesta a esta nota, manifestando claramente que necesitamos que la ley se cumpla. Nadie puede, pero en particular el Poder Ejecutivo, aplicar solamente las leyes que les conviene o que le gustan. Las leyes están para cumplirse, y si no se cumplen, está claro que lo que se afecta es la democracia del país. Están poniendo en riesgo la democracia del país".

"Las leyes están para cumplirse y lo que estamos pidiendo, insisto con esto, el presupuesto que se aprobó por ley es un presupuesto de mínima para darle sustentabilidad al sistema y atender el fuerte impacto inflacionario que hemos recibido. Hoy, mes a mes, vemos como nuestras instituciones se siguen deteriorando y ya en lo que va acumulado de este año volvimos a perder, no sé, no hice la cuenta exacta, pero al cierre de este mes seguramente vamos a estar de nuevo otros 6, 7, 8% debajo de la inflación", amplió.

En cuanto a la polémica generada por la falta de clases en las escuelas de la UNS, el rector expresó su preocupación por la situación y marcó su comprensión hacia los familiares de los alumnos: "Si queremos resolver el problema de fondo, está claro que tenemos que atender el gasto de funcionamiento, las becas de los estudiantes y los salarios tanto docentes como no docentes".

"Si eso no se resuelve, nosotros no tenemos herramientas como rectores para validar o no un paro, es un derecho constitucional, y como tal, nosotros somos respetuosos de la ley", añadió.

Por ultimo, la autoridad máxima de la casa de altos estudios bahiense hizo un llamado a la comunidad para que se sume a la marcha del próximo 12 de mayo que se realizará en todo el país bajo el pedido de que el Gobierno cumpla con las leyes sancionadas.

"Queremos y aprovechamos la ocasión para invitar a toda la comunidad bahiense a sumarse a la marcha federal universitaria en defensa de la educación pública. En ese sentido, poner en valor una vez más el rol de la Universidad Nacional del Sur, no solo para mejorar la calidad educativa de nuestra comunidad, sino también como un motor de desarrollo. La Universidad Nacional del Sur es uno de los grandes motores para el desarrollo económico y social de nuestra sociedad", finalizó.