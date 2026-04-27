Leandro N. Alem y Villa Mitre abren una semana que será diferente; mirá la agenda

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La Liga Bahiense de Básquetbol Oro quedará sin partidos pendientes esta noche, cuando se enfrenten Leandro N. Alem y Villa Mitre, en el Daniel Lacunza, desde las 21, por la quinta fecha, que había quedado pendiente.

Dirigirán Mariano Enrique, Horacio Sedán y Mauro Guallan.

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Como curiosidad, habrá un enfrentamiento familiar, porque al local lo dirige Hernán Jasen y uno de los bases visitantes es su hijo, Joaquín, quien alguna vez ya jugó con el tricolor en contra del club donde creció.

"Es una sensación extraña, porque nos vemos todos los días y ahora en una cancha nos toca enfrentarnos. Hacemos bromas y nos reímos. Igualmente será especial por tenerlo en la cancha, pero como rival", le dijo Pancho a "La Nueva".

El verdirrojo sufrió un duro golpe en su última presentación (por la sexta fecha), cediendo ante Estrella, 92 a 89, con un triple convertido por Santiago Quiroga cuando expiraba el tiempo.

Será esta noche su tercera presentación en el Daniel Lacunza, donde le ganó en el debut a Pueyrredón, 92-91 y perdió con Napostá, 67-59.

Hasta el momento, L.N. Alem acumula cuatro derrotas consecutivas, sin poder ganar tras el debut triunfal.

Para hoy, no contará nuevamente con Mirko Cenzual (lesión en una rodilla) y continúa en duda Jano Wentland (aductor).

El tricolor, por su parte, viene de recuperarse de dos derrotas consecutivas, venciendo a Pacífico 98 a 81, la máxima puntuación de un equipo en toda la temporada.

Acaso el poner la atención únicamente en el torneo local favorezca a los jugadores que compartían también minutos con la Liga Argentina, pudiendo focalizarse más y ayudar a potenciar el rendimiento del plantel.

En su única visitantía la Villa perdió frente a Napostá, 88 a 74, por lo que intentará sumar la primera victoria en esa condición.

Respecto del plantel, el entrenador Emiliano Menéndez lo tendrá completo.

Posiciones

Así se ubican:

1º) Napostá (5-1), 11 puntos

2º) Estrella (4-2), 10

2º) Pueyrredón (4-2), 10

2º) Bahiense (4-2), 10

5º) Estudiantes (4-2), 10

5º) Liniers (3-3), 9

7º) Pacífico (2-4), 8

7º) Independiente (2-4), 8

7º) Olimpo (2-4), 8

7º) Barrio Hospital (2-4), 8

11º) Villa Mitre (2-3), 7 (*)

12º) L.N. Alem (1-4), 6 (*)

(*) Juegan hoy.

Martes

Mañana martes, por la LBB Plata jugarán Sportivo Bahiense-Ateneo, Comercial-Argentino, El Nacional-9 de Julio, Velocidad-San Lorenzo, Altense-Espora y La Falda-Bahía Basket.

Miércoles

El miércoles se enfrentarán, por la LBB Oro, Olimpo-Pueyrredón, en el adelanto de la séptima fecha, que irá por streaming.

También se jugará la cuarta fecha de la LBB Oro Femenino, con 9 de Julio-Villa Mitre y Bahiense-Sportivo. Libre, Estudiantes.

Mientras que por la LBB Bronce, en Médanos, por la sexta fecha, jugarán Caza y Pesca-Bahiense del Norte B y en Punta Alta, Los Andes recibirá a Sportivo B, en el adelanto de la séptima fecha.

Hoy en la ABB resolverán si este mismo día suman los otros partidos que quedaron pendientes ayer, tras la suspensión por la alerta meteorológica.

Los que no pudieron jugar: Fútbol y Tenis-Sporting, Sportivo Bahiense B-Whitense, Bella Vista-Velocidad B, Pellegrini-Barracas y Fortín Club-Los Andes.

Jueves

El jueves se completará la séptima fecha de la LBB Oro, con Bahiense del Norte-Liniers, Estrella-Estudiantes, Barrio Hospital-Villa Mitre, Independiente-Napostá y L.N. Alem-Pacífico.