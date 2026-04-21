La Brigada de Explosivos celebró su 46° aniversario

La División Brigada de Explosivos de la Policía de Establecimientos Navales conmemoró ayer su 46° aniversario, con un acto en la Base Naval Puerto Belgrano. La ceremonia se llevó a cabo por la mañana frente al edificio de la Comisaría.

El acto fue presidido por el comisario inspector Luis Alberto Coronel, acompañado por el subjefe Marco Germán Zandoná.

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Durante la ceremonia, el jefe de la Brigada, subcomisario Máximo Darío Soto, repasó el devenir histórico del área, que desde 1980 depende de la Policía de Establecimientos Navales.

En los últimos años, la unidad amplió sus funciones y comenzó a intervenir en operativos de allanamiento, irrupción y seguridad junto a distintas fuerzas y áreas de investigación, tanto a nivel local como regional.

Además, se destacó la capacitación permanente del personal como uno de los ejes del trabajo, con instancias de formación interna e intercambio con otras instituciones.

Como parte de la ceremonia, el capellán castrense Luis Scrinzi bendijo los pines entregados a efectivos que finalizaron la instrucción básica en explosivos.