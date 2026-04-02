Operación Rosario: cómo fue el desembarco argentino en Malvinas el 2 de abril de 1982

Tras el desembarco en las Islas Malvinas, los soldados argentinos capturaron a los efectivos británicos. Foto: NA.

El 2 de abril de 1982 comenzó con un operativo militar que cambió la historia argentina: el desembarco de tropas en las Islas Malvinas. La acción, conocida como Operación Rosario, permitió recuperar el control del archipiélago en pocas horas y dio inicio a la posterior guerra con el Reino Unido, que se extendió durante 74 días.

El responsable directo de la Fuerza de Des­em­barco fue el contraalmirante Carlos Alberto Büsser, quien coordinó el despliegue conjunto de infantes de marina, comandos anfibios y unidades del Ejército Argentino. La misión se mantuvo bajo estricto secreto hasta el último momento, incluso para gran parte del personal embarcado.

Horas antes del inicio de la operación, Büsser pronunció una arenga desde el buque ARA Cabo San Antonio en la que dejó en claro el objetivo: desembarcar en las islas, desalojar a las autoridades británicas y respetar a la población civil del territorio.

Cómo fue el desembarco

El operativo comenzó durante la noche del 1° de abril. Comandos anfibios desembarcaron en Playa Verde y en inmediaciones de la residencia del gobernador británico, en lo que hoy es Puerto Argentino.

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A las 06:15 del 2 de abril, vehículos anfibios blindados aseguraron el aeropuerto local, lo que permitió el aterrizaje de aviones C-130 Hércules con refuerzos y equipamiento.

Tras enfrentamientos puntuales alrededor de la Casa del Gobernador, murió el capitán Pedro Edgardo Giachino, considerado el primer caído argentino en la operación. Poco después, el gobernador británico Rex Hunt negoció su rendición cerca de las 09:30.

En cuestión de horas, la capital del archipiélago quedó bajo control argentino mediante una operación anfibia coordinada y ejecutada con rapidez.

El objetivo inicial

La Operación Rosario tenía como propósito recuperar el control de las islas y abrir una instancia de negociación diplomática posterior con el Reino Unido. Sin embargo, la respuesta británica derivó en la Guerra de las Malvinas, que se extendió durante 74 días.

El operativo del 2 de abril fue una acción de precisión ejecutada en pocas horas, con participación conjunta de fuerzas anfibias, comandos especiales y apoyo aéreo. Ese despliegue permitió consolidar rápidamente el control sobre la capital del archipiélago.

Cada año, esa fecha se recuerda en Argentina como el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en homenaje a quienes participaron del conflicto y a quienes perdieron la vida durante la defensa de la soberanía nacional. (NA).