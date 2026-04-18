En plena tensión regional, Javier Milei vuelve a Israel este sábado

El presidente Javier Milei partirá este sábado rumbo a Israel en lo que será su tercera visita oficial a un país atravesado por la guerra, mientras el Gobierno dio a conocer el cronograma de actividades.

La comitiva —integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Juan Bautista Mahiques (Justicia)— llegará el domingo a las 9.30 (hora local) a bordo del avión presidencial ARG01.

Una hora después, el mandatario visitará el Muro de los Lamentos, un gesto que ya se volvió habitual en sus viajes al país. Más tarde, a las 16.15, Quirno mantendrá un encuentro con su par israelí, Gideon Sa'ar.

A las 17.30, Milei se reunirá con el primer ministro Benjamin Netanyahu, en un encuentro que podría derivar en el anuncio del vuelo inaugural de la aerolínea El Al hacia la Argentina y en la firma de acuerdos bilaterales.

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Por la noche, asistirá a la pregrabación de la ceremonia por el 78º Día de la Independencia de Israel (el tradicional encendido de antorchas en el Monte Herzl), a la que fue invitado por Netanyahu y que también contará con la presencia del republicano Donald Trump.

La agenda continuará el lunes con la entrega del Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan, en una ceremonia prevista para las 10.30, en la que el presidente brindará un discurso.

Ese mismo día, a las 15.30, mantendrá una reunión con su par Isaac Herzog y luego visitará la Yeshivá Hebron, donde será distinguido por la Academia de Estudios Talmúdicos y también tomará la palabra.

Antes de emprender el regreso, Milei tiene previsto reunirse con rabinos y visitar la Iglesia del Santo Sepulcro, en la Ciudad Vieja. La jornada culminará con su participación en la ceremonia central por el Día de la Independencia de Israel, tras lo cual partirá a las 23.30, con arribo previsto a la Argentina a media mañana del miércoles. (NA)