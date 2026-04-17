Rige el alto el fuego entre Israel y el Líbano: "Ambas partes desean la paz"

El alto el fuego por 10 días entre Israel y el Líbano, anunciado este jueves por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras conversaciones telefónicas con el presidente libanés, Joseph Aoun, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, comenzó a regir a las 17 (hora del Este de Estados Unidos), las 18 en Argentina y la medianoche en Medio Oriente.

Tras oficializar el acuerdo, Trump anunció que invitará a Netanyahu y a Aoun a la Casa Blanca para celebrar las "primeras conversaciones significativas" desde 1983.

"Ambas partes desean la paz, ¡y creo que sucederá pronto!", expresó el mandatario estadounidense.

"Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, de Líbano, y el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Ambos líderes acordaron iniciar formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5 p. m., hora del Este", escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

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El mandatario añadió que instruyó al vicepresidente, JD Vance, y al secretario de Estado, Marco Rubio, junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Razin’ Caine, a trabajar con ambas partes para alcanzar una paz duradera.

Delegaciones de Israel y el Líbano venían negociando en Estados Unidos la posibilidad de una tregua, según informes preliminares de la agencia Xinhua.

Por su parte, Netanyahu señaló que el alto el fuego busca facilitar la continuidad de las negociaciones con el Líbano. También confirmó la invitación de Trump a una reunión en Washington junto a Aoun.

"En las conversaciones tenemos dos demandas: el desarme de Hezbollah y un acuerdo de paz sostenible, desde una posición de fuerza", afirmó el primer ministro en declaraciones recogidas por la cadena CNN.

Asimismo, subrayó que las Fuerzas de Defensa de Israel no se retirarán de sus posiciones en el sur del Líbano durante los 10 días de tregua.

"Permaneceremos en una zona de seguridad de 10 kilómetros, lo que nos permitirá evitar infiltraciones en las comunidades y el lanzamiento de misiles antitanque", remarcó.

En las 24 horas previas a la entrada en vigor del cese del fuego, el Ejército israelí aseguró haber atacado más de 380 objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano.

Según las fuerzas armadas, los blancos incluyeron lanzadores, cuarteles y combatientes del grupo respaldado por Irán, con el objetivo de apoyar a las tropas terrestres desplegadas en la zona, de acuerdo con un informe de CNN.

Repercusiones entre los sectores más radicalizados

Fuentes de Hezbollah advirtieron que cualquier acuerdo de alto el fuego debe contemplar un cese total de los ataques israelíes en todo el territorio libanés y no otorgar a Israel libertad de acción, según informó la televisión local Al Jadeed.

En paralelo, el líder hutí de Yemen, Abdul-Malik al-Houthi, expresó su respaldo a Hezbollah y al pueblo libanés, condenó las acciones israelíes y advirtió sobre posibles consecuencias regionales.

En un discurso emitido por la cadena Al-Masirah, al-Houthi calificó la ofensiva israelí en el Líbano como una "agresión grave" contra un frente clave del denominado "eje de la resistencia", y sostuvo que es imposible "ignorar o guardar silencio".

El dirigente atribuyó la inestabilidad regional a un "plan" de larga data vinculado a la ocupación de Palestina y acusó a Estados Unidos e Israel de alimentar las tensiones en Medio Oriente.

También afirmó que la campaña militar conjunta buscaba derrocar al gobierno de Irán, aunque —según dijo— no logró su objetivo. Además, sostuvo que Estados Unidos sufrió pérdidas económicas significativas por el conflicto, debido al costo de las operaciones, el desgaste de su equipamiento militar y la necesidad de mantenimiento.

Calificó como "ilegítimas" las acciones estadounidenses en el Golfo de Omán, a las que describió como "actos de agresión y piratería".

Estas declaraciones se producen tras el alto el fuego del 8 de abril entre Irán, Estados Unidos e Israel, luego de 40 días de enfrentamientos.

Las negociaciones posteriores entre Teherán y Washington, desarrolladas en Islamabad, no lograron alcanzar un acuerdo.

Desde finales de marzo, los hutíes lanzaron misiles y drones contra Israel en apoyo a sus aliados regionales (entre ellos Irán, Irak, Líbano y Palestina) en medio de una creciente escalada en la región. (NA)