Alto el fuego: Trump anunció que Israel y Líbano acordaron una tregua por 10 días

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y Líbano acordaron un alto el fuego de diez días después de sostener “excelentes” llamadas telefónicas con los líderes de ambas naciones.

“Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y con el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la PAZ entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5:00 p.m. EST”, escribió Trump en su red Truth Social.

Las reuniones entre Israel y Líbano iniciaron este martes negociaciones directas en Washington, en presencia del secretario de Estado Marco Rubio, con el objetivo de ponerle fin a los bombardeos e incursiones israelíes en su vecino del norte y los ataques de Hezbollah sobre territorio israelí.

El embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, se reunieron en la sede del Departamento de Estado en las primeras conversaciones directas en más de 30 años, aunque sin la participación del grupo chiita Hezbollah, aliado de Teherán.

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Al iniciar el encuentro, Rubio calificó la reunión de “oportunidad histórica” y afirmó que no solo se trata de abordar un posible alto el fuego, sino de “una solución permanente a 20 o 30 años de influencia de Hezbollah” en la región.

“Todas las complejidades de este asunto no se van a resolver en las próximas seis horas, pero podemos empezar a avanzar y crear el marco en el que algo pueda suceder, algo muy positivo”, había dicho el jefe de la diplomacia estadounidense.

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, instó a Irán a garantizar la seguridad y la libre navegación en el estratégico estrecho de Ormuz.

Durante una conversación telefónica mantenida este miércoles con su homólogo iraní, Abbas Araghchi, Wang subrayó que la situación atraviesa una “etapa crítica de transición de la guerra a la paz” y aseguró que “se abre una ventana para la paz”, según un comunicado difundido por la Cancillería china.

El jefe de la diplomacia china reafirmó el respaldo de Beijing a la soberanía, seguridad y “legítimos derechos” de Irán como país ribereño del estrecho de Ormuz, aunque al mismo tiempo remarcó la necesidad de garantizar la libertad de navegación y la seguridad en esa vía marítima clave para el comercio energético global.

Wang también expresó el apoyo de China al mantenimiento del alto el fuego y a la continuidad de las negociaciones entre Teherán y Washington, al considerar que ello responde tanto a los intereses del pueblo iraní como a las expectativas de la comunidad internacional. En ese marco, afirmó que Beijing está dispuesto a desempeñar un “papel constructivo” para promover la distensión y avanzar hacia una paz duradera en Medio Oriente. (TN)