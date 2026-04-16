Brasil: Lula da Silva presentó un proyecto para reducir la semana laboral a 5 días en lugar de 6

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, envió al Congreso el martes un proyecto de ley que propone el fin de la escala laboral de seis días de trabajo por uno de descanso, lo que implica una reducción de la jornada laboral a cinco días.

El propio mandatario lo confirmó en sus redes sociales, donde afirmó que el objetivo de la propuesta enviada en régimen de urgencia es conseguir “más calidad de vida”.

"Reducir la jornada y acabar con la escala 6x1 es garantizar que los trabajadores y las trabajadoras tengan tiempo para la familia, para el descanso y para el ocio", expresa Lula en su mensaje en su cuenta de X, acompañado de una imagen donde se lo ve con una gorra que lleva el lema 'Por el fin de la escala 6x1'.

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Actualmente, el Congreso brasileño ya gestiona una propuesta sobre el mismo tema. El presidente de la Cámara de los Diputados, Hugo Motta, aclaró que el proyecto de Lula no interrumpirá el curso de la iniciativa anterior.

Por su parte, la Confederación Nacional de la Industria manifestó su preocupación a partir de estas propuestas y alegó que, aunque el debate es legítimo, la reducción de la jornada laboral puede elevar los costos de los trabajadores formales hasta un 7 % anual. (NA)