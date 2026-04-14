Washington será sede de una cumbre clave entre Israel y El Líbano

El escenario previo está marcado por el rechazo absoluto de Hezbollah

Con la mediación directa del gobierno de los Estados Unidos, delegaciones de Israel y el Líbano iniciarán este martes en Washington una mesa de diálogo que buscará establecer una hoja de ruta para el cese de las hostilidades.

El encuentro, coordinado por el secretario de Estado, Marco Rubio, se desarrollará en un clima de extrema tensión y con posturas que parecen inamovibles tras el incremento de los combates en la frontera norte.

La cumbre contará con la participación de los embajadores de ambos países en suelo estadounidense y el representante diplomático de la administración de Donald Trump en Beirut.

El objetivo central de la Casa Blanca es doble: garantizar la seguridad fronteriza de Israel y fortalecer la autoridad del gobierno central libanés para que recupere la soberanía efectiva sobre su territorio, hoy condicionado por la presencia de milicias.

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El escenario previo está marcado por el rechazo absoluto de Hezbollah. Su líder, Naim Qassem, desestimó la utilidad de estas conversaciones y exigió su cancelación inmediata, manteniendo la línea de confrontación que se intensificó tras los bombardeos sobre Beirut y la incursión terrestre israelí iniciada en marzo, que ya ha provocado miles de víctimas y un desplazamiento masivo de civiles.

Por su parte, el Gobierno israelí ratificó que su meta en estas negociaciones es lograr el desarme total de la organización terrorista y su expulsión del Líbano para formalizar un vínculo de paz bilateral. Además, aclararon que no se sentarán a discutir condiciones con Hezbollah mientras continúen los ataques contra su población.

La administración Trump, en tanto, busca un equilibrio complejo: exige el desarme de los grupos insurgentes y el respeto a la integridad libanesa, sin descuidar el derecho de defensa del Estado de Israel. (NA)