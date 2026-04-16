Kicillof, Bregman y Fernández de Kirchner superan a Milei en imagen, según una encuesta

La imagen positiva del presidente Javier Milei continúa en descenso durante abril y cae al quinto lugar en el ranking nacional, según una encuesta difundida este jueves por la consultora Opina Argentina.

El relevamiento fue realizado entre el 30 de marzo y el 2 de abril sobre 1007 casos en todo el país, con un margen de error de ±3,03 %.

De acuerdo con el estudio, Milei alcanza un 35 % de imagen positiva frente a un 63 % negativa, lo que marca una caída significativa respecto de diciembre, cuando registraba 48 % de positiva y 52 % de negativa.

El informe señala que, por primera vez desde el inicio de su gestión, tres dirigentes opositores superan al presidente en valoración: Axel Kicillof y Myriam Bregman encabezan con 44 % de imagen positiva, seguidos por Cristina Kirchner con 39 %. En ese mismo nivel se ubica la oficialista Patricia Bullrich.

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Por detrás de Milei aparecen el expresidente Mauricio Macri con 34 % de imagen positiva; Sergio Massa con 33 %; el actual ministro de Economía Luis Caputo con 29 %; la vicepresidenta Victoria Villarruel con 27 %; y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, que cierra la lista con 23 %.

En sus conclusiones, Opina Argentina sostiene que "durante abril se acelera el proceso de deterioro del Gobierno ante la opinión pública iniciado en enero" y advierte que "los indicadores del oficialismo no solo caen, sino que lo hacen a una velocidad muy pronunciada en los últimos dos meses".

La aprobación hacia Milei —ubicada en 35 %— descendió seis puntos respecto de la medición previa y acumula una caída de 13 puntos desde enero. El informe vincula este retroceso con la situación económica y con casos de presunta corrupción conocidos en lo que va del año.

En ese contexto, el sondeo también destaca un fuerte deterioro en la imagen de Adorni, que "implosiona" en abril al caer 16 puntos en el último mes, en medio de denuncias por enriquecimiento ilícito, adquisición de inmuebles no declarados y viajes al exterior.

Intención de voto

El estudio incluyó además un escenario hipotético de intención de voto para las elecciones presidenciales de 2027.

Allí, el espacio identificado como "el peronismo de Cristina, Kicillof y Massa" se ubica en primer lugar con 32 %, superando por primera vez en la serie a "La Libertad Avanza de Javier Milei", que alcanza 31 %. Dado el margen de error, la diferencia configura un empate técnico.

La evolución muestra una tendencia descendente para el oficialismo: en enero registraba 44 % contra 35 % del peronismo; en febrero 41 % a 33 %; y en marzo 39 % a 32 %, hasta quedar por debajo en abril.

Como novedad, el "Frente de Izquierda de Bregman" aparece en tercer lugar con 9 %. Más atrás se ubican una opción de centro encabezada por Maximiliano Pullaro y Juan Schiaretti con 5 %, la categoría "otro" con 11 %, "no sabe" con 7 % y "blanco/no iría a votar" con 5 %. (NA)