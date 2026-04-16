Caputo se reúne con el Banco Mundial, BID y CAF en busca de respaldo financiero

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantendrá reuniones con los titulares del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), en el marco de su viaje a Washington.

La agenda del titular de la cartera económica continuará este jueves con una reunión a la mañana con Ajay Banga, presidente del Banco Mundial, luego hará lo propio con Sergio Díaz Granado, titular del CAF, y por la tarde tendrá un encuentro con Ilan Goldfajn, quien preside el BID.

Los cónclaves buscarán afianzar el respaldo de los organismos multilaterales a la administración de Javier Milei, mediante el otorgamiento de nuevos fondos que sirvan para cubrir el próximo vencimiento de deuda previsto para julio.

Asimismo, el ministro participará en el Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI), el principal órgano asesor de la Junta de Gobernadores del Fondo. A su vez, estará presente en el encuentro de ministros del G20, que debatirán sobre economía y educación financiera global.

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La visita de Caputo a la capital estadounidense se da en el marco de las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, y cuenta con el acompañamiento en la comitiva del viceministro José Luis Daza y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

En la jornada de ayer, el FMI comunicó la aprobación de la revisión del acuerdo vigente con la Argentina, permitiendo que se active un desembolso de US$1.000 millones. El paso siguiente es que, en un plazo de 15 días, el Directorio del organismo formalice la decisión y gire los fondos.

Por otro lado, el ministro compartió que, en su primer jornada en Estados Unidos, “mantuvimos con el equipo económico encuentros con funcionarios de Emiratos Árabes Unidos, con André Esteves (BTG Pactual), Arthur Laffer y con representantes del Banco Popular de China, con el objetivo de fortalecer las relaciones financieras y promover nuevas oportunidades de inversión para la Argentina”.

Además, detalló que participó de la Reunión Ministerial del Comité de Desarrollo del Banco Mundial junto a Kristalina Georgieva, Ajay Banga y ministros de otros países miembros. (N/A)