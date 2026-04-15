Luis Caputo llega a EE.UU. para participar de una cumbre con el FMI

El ministro de Economía, Luis Caputo, llega este miércoles a los Estados Unidos para participar de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial que se celebra esta semana en Washington. Como objetivo central, el funcionario buscará cerrar la segunda revisión del acuerdo con el Fondo y destrabar una transferencia por US$1000 millones.

Caputo, que viajó junto a su viceministro, José Luis Daza, estará presente en los paneles de discusión sobre la economía global del foro y mantendrá distintos encuentros bilaterales.

Durante el viaje, tendrá una reunión con la directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en medio de las negociaciones con el organismo alrededor del programa por US$20.000 millones que el Gobierno selló el año pasado.

Además del encuentro con Georgieva, Caputo y Daza también mantendrán reuniones con el Presidente del Banco Mundial, Ajay Banga; y con su par del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn. A esa lista se suma el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina, Sergio Díaz Granados.

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A su vez, el ministro participará de la reunión Plenaria del Comité de Desarrollo del Banco Mundial y del Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI), el principal órgano asesor de la Junta de Gobernadores del Fondo.

Para completar la gira en Washington, Caputo también estará presente en el encuentro de Ministros del G20 destinado a discutir sobre economía global y Educación Financiera Global.

Sigue la revisión con el FMI

En paralelo, todavía se mantienen conversaciones para cerrar la segunda revisión, que evalúa principalmente el frente fiscal y la acumulación de reservas. En cuanto al primer objetivo, el Gobierno logró el año pasado un superávit primario cercano al 1,4% del PBI, por encima del 1,3% del producto prometido. El único contratiempo en ese sentido es que el equipo económico había pronosticado la posibilidad de llegar a 1,6% del PBI.

Sin embargo, la situación de las reservas es diferente. Se estima que el Ejecutivo no alcanzó lo pautado en esa materia y deberá pedir un waiver (un perdón) del FMI. Producto del reclamo del organismo, el Banco Central anunció a comienzos de este año un plan para reforzar sus reservas en unos US$10.000 millones.

Para completar la gira en Washington, Caputo también estará presente en el encuentro de Ministros del G20 destinado a discutir sobre economía global y Educación Financiera Global.

Sigue la revisión con el FMI

En paralelo, todavía se mantienen conversaciones para cerrar la segunda revisión, que evalúa principalmente el frente fiscal y la acumulación de reservas. En cuanto al primer objetivo, el Gobierno logró el año pasado un superávit primario cercano al 1,4% del PBI, por encima del 1,3% del producto prometido. El único contratiempo en ese sentido es que el equipo económico había pronosticado la posibilidad de llegar a 1,6% del PBI.

Sin embargo, la situación de las reservas es diferente. Se estima que el Ejecutivo no alcanzó lo pautado en esa materia y deberá pedir un waiver (un perdón) del FMI. Producto del reclamo del organismo, el Banco Central anunció a comienzos de este año un plan para reforzar sus reservas en unos US$10.000 millones. (TN)