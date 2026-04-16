Caso Cupón PBI: la justicia británica ordenó congelar activos argentinos

El INDEC otra vez en el foco de la mira (Foto archivo La Nueva)

La Corte de Londres le ordenó al banco Lloyds que congele todo activo soberano perteneciente a la Argentina hasta que se celebre una audiencia prevista para el martes 21 de abril, por la condena que pesa sobre el país por la manipulación de los datos del INDEC durante el kirchnerismo.

Se desconoce cuáles son los activos argentinos están depositados en el banco Lloyds. Según Sebastián Maril, analista de Latam Advisors que publicó la novedad en X, los detalles se difundirán en la audiencia de la próxima semana.

Fuentes de la Procuración del Tesoro dijeron a TN que la Argentina presentará un pedido para anular esta orden y explicaron que no hay activos del país en Reino Unido, salvo cuentas y bienes diplomáticos, que no se pueden embargar.

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La Argentina tiene una sentencia en contra en la causa conocida como “Cupón PBI” por US$1800 millones. El país solamente pagó unos US$300 millones como garantía para poder apelar el fallo de primera instancia, que finalmente fue ratificado. La Corte Suprema londinense no quiso tomar el caso, por lo que la condena quedó firme.

Pero, el país por el momento no abonó la suma a los demandantes y los beneficiarios buscaron cobrar por medio de embargos. En ese marco, en febrero la justicia londinense había ordenado a la Argentina que compartiera datos sobre cuentas bancarias internacionales a nombre del país; deudas con acreedores internacionales; y contratos relacionados con concesiones de perforación offshore, concesiones energéticas y concesiones de exploración offshore.

En marzo de este año, esos los fondos beneficiados por el fallo, comandados por Palladian Partners, presentaron una nueva demanda para ampliar la sentencia contra la Argentina.

Según los demandantes, si la Argentina recalcula el crecimiento con la fórmula original, debería haber pagado el interés de los Cupones PBI en los años 2017, 2021 y 2022. Argumentan que el país debería pagar otros 1600 millones de euros por la diferencia.

Cupón PBI, un caso con dos frentes abiertos

La sentencia que pesa sobre la Argentina en Londres tiene como origen la manipulación de las estadísticas del INDEC durante el kirchnerismo. Los bonos conocidos como “Cupón PBI” ajustaban en función del crecimiento económico.

El reclamo es que la Argentina dejó de publicar el dato de PBI del último trimestre de 2013, cambió la fórmula y dijo que el crecimiento anual fue de 3,2%, justo debajo de 3,3% que gatillaba el pago.

Los fondos demandantes creen que si la Argentina no hubiera modificado el método de cálculo del PBI, hubiera tenido que pagar los intereses de los cupones en los períodos que van de 2014 a 2018, así como en 2021 y 2022.

Como había versiones en dólares y euros de cupón PBI, hay causas abiertas en Londres y Estados Unidos. En el Reino Unido, la justicia ya falló en contra del país. En cambio, en EE.UU. la causa sigue en trámite. (TN)