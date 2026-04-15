Inseguridad en Dock Sud: asaltaron a un equipo de televisión mientras cubría el temporal en vivo

Un equipo de noticias del canal A24 fue víctima de un violento robo este miércoles por la mañana mientras realizaba una cobertura en directo sobre las consecuencias del temporal en la zona de Dock Sud, partido de Avellaneda.

De acuerdo con el testimonio brindado por el periodista Diego Lewen, el ataque se produjo cuando el equipo se disponía a retirarse del lugar tras finalizar un reporte sobre las calles anegadas. Al regresar al vehículo de prensa, descubrieron que los delincuentes habían estallado una de las ventanillas traseras para saquear el interior.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, los malvivientes se alzaron con baterías, accesorios de filmación, luces de trabajo y hasta la rueda de auxilio de la unidad.

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Sin embargo, el episodio escaló en dramatismo cuando los trabajadores de prensa, en plena transmisión, divisaron a los sospechosos huyendo con sus pertenencias. En un intento desesperado por recuperar sus herramientas de trabajo, el cronista y su camarógrafo iniciaron una persecución a pie por una zona de monoblocks. El equipo de A24 llegó a identificar a dos sujetos encapuchados que corrían con una mochila y un trípode a plena luz del día.

La secuencia alcanzó su punto de mayor tensión frente a un destacamento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El periodista, visiblemente indignado, recriminó en vivo a los efectivos que se encontraban dentro de una garita, denunciando que los delincuentes habían pasado por delante de la dependencia con el botín sin ser interceptados. "La impotencia es tremenda; pasaron por delante y los oficiales estaban adentro", lamentó Lewen ante las cámaras.

Aunque, a pesar de los esfuerzos del equipo periodístico, los ladrones lograron perderse entre los pasillos de los edificios de la zona con los objetos sustraídos. (N/A)