Bahía Blanca, mucho más que una ciudad de paso

Pablo Álvarez palvarez@lanueva.com Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

Ciudad portuaria, industrial, universitaria, deportiva, cultural y comercial, Bahía Blanca se constituye en sí misma en un gran escenario de encuentros, favorecidos por su equipamiento acorde a las necesidades y su alta conectividad.

Bahía Blanca posee con ventajas y capacidades que la condicionan como una ciudad idónea para la organización de congresos, ferias, reuniones deportivas, comerciales y culturales. Tanto una modesta reunión, como los encuentros de grandes dimensiones, encuentran en nuestra ciudad una opción interesante para convertirse en su sede.

No es novedad que Bahía Blanca se ha convertido en los últimos años en centro de inversión de servicios, restaurantes, museos de jerarquía, hotelería y actividades recreativas que muestran las necesidades de un sector que ha sabido capitalizar esta actividad en contraposición de una ciudad que “no se considera turística”.

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Sin lugar a dudas que la ciudad, como destino urbano, se encuentra en una posición de privilegio en el contexto de la provincia de Buenos Aires, ya que cuenta con todos los componentes necesarios de un sistema.

Las posibilidades turísticas que ofrece la ciudad se enmarcan dentro de la modalidad del Turismo Urbano, en función a su rica historia, amplia oferta cultural, y las posibilidades que ofrecen las diferentes alternativas de recreación; encuentros académicos y Deportivos, Ciudad de Compras, Ferias y Fiestas se convierten en los atractivos que la transforman en un nodo de atracción de un ámbito de influencia de una amplia región.

Para aquellos que la quieran visitar y recorrer, se pueden recomendar 6 circuitos temáticos.

1) Camino del Centro Histórico

Con un origen que data del año 1828, Bahía Blanca se erigió como un fuerte militar llamado Fortaleza Protectora Argentina, en el marco de una política nacional de avanzada sobre los hoy día territorios bonaerenses. Su fundador fue el Coronel Ramón Estomba, denominando a esa primera población como Nueva Buenos Aires y su Puerto de la Esperanza.

¿Qué ver en un recorrido por el Centro Histórico? La Plaza Rivadavia con sus respectivos monumentos: Monumento a Bernardino Rivadavia, Monumento De La Comunidad Israelita, Farolas Del ‘25, Fuente De Los Ingleses; el Palacio Municipal (calle Alsina 65) inaugurado en 1909; la Catedral Nuestra Señora de la Merced (calle Sarmiento 72), inaugurada en 1900.

Particularmente, la Plaza principal de Bahía Blanca tuvo diferentes funciones a través del tiempo. En una primera instancia fue un lugar baldío, luego corral de animales, posteriormente un paseo cerrado por puertas de hierro y finalmente plaza abierta desde 1902. A partir de entonces, recibió distintas denominaciones como Plaza de la población, Plaza Argentina, Plaza, Gran Plaza Coronel Ramón Estomba, Plaza Municipal y Plaza Rivadavia desde 1880.

También se encuentran en los alrededores construcciones de época que permanecen casi intactas: lo son los edificios que dan vida al Colegio de Abogados (calle Sarmiento 54), el Ex-Banco Provincia (calle Alsina 43) y el Honorable Concejo Deliberante (calles Sarmiento y Estomba), Palacio de Tribunales (calle Estomba 32), Biblioteca Rivadavia (calle Avenida Colón 31), entre otros.

2) Camino de General Daniel Cerri

La localidad de General Daniel Cerri se encuentra ubicada en el partido de Bahía Blanca, a 10 km al oeste de la ciudad de Bahía Blanca, y con la que se encuentra conurbada en el denominado Gran Bahía Blanca y en la Ruta Nacional 3.

Este sitio reúne en sus calles patrimonio histórico e industrial. El motivo se debe ni más ni menos a los orígenes de este sitio vinculados al Fortín Cuatreros y su rol de pueblo industrial a través del procesamiento de lanas y carnes a principios del siglo XX le dieron una singular fisonomía.

¿Qué ver en una visita a General Daniel Cerri? El camino turístico diseñado por el municipio de Bahía Blanca recorre el Fortín Cuatreros (calles Alvarado y Av. Plácida Pernicci), la colonia de obreros, el cine, la Parroquia San Miguel Arcángel (calle Gurruchaga 440), la estación Aguará (calles 25 de Mayo y Granaderos), la ex lanera (calles Alvarez Jonte entre Belgrano y 25 de mayo) y el ex frigorífico (calles Alvarez Jonte y Belgrano), todas instituciones que dieron vida e hicieron crecer al pueblo; además de la Ecoplanta, símbolo de la actualidad.

3) Camino de los Puertos

Ingeniero White es una localidad y puerto bonaerense, situado también en el partido de Bahía Blanca, precisamente a unos 10 kilómetros de la ciudad de Bahía Blanca.

La localidad alberga historias de inmigrantes, tango y conzonetas. Al mismo tiempo, da fe de una imponente arquitectura ferroportuaria, grandes buques cerealeros, containers, art decó, casas de chapa y madera, gastronomía portuaria, gaviotas cangrejeras, delfines franciscana, chimeneas, petroquímica. Como si fuera poco, también es hogar de tradiciones y fiestas populares alusivas a las prácticas que marcaron su crecimiento.

A modo de resumen, conforman este recorrido turístico obras y construcciones como el Teatro de Ingeniero White, el Anfiteatro “Tulio Angelozzi”, el Museo del Puerto, el Museo Taller Ferrowhite, la Ex Usina General San Martín, la Casa del Espía, la Primera Usina del Puerto, el Paseo Portuario, el Balcón al mar, y el Estuario de la Bahía Blanca, entre otros.

4) Camino Bahía Capital Nacional del Básquet

¿Sabías que en Bahía Blanca se jugó el primer partido de básquet del país? Sí, ocurrió en Bahía, entre integrantes de una tripulación de barcos estadounidenses. El suceso data del 21 de mayo de 1910, marcando lo que luego sería un deporte de gran importancia para la cultura argentina.

La historia del deporte, los principales clubes, jugadores e ídolos nacidos en la ciudad quedaron registrados en el Museo del Deporte, situado en la Peatonal Luis María Drago 45, PB (Torre del Bicentenario). Inaugurado el 8 de octubre de 2011 cuenta con recuerdos fotográficos, indumentaria, testimonios, trofeos, publicaciones gráficas de las glorias del fútbol, básquet, automovilismo, atletismo y el deporte en general.

Uno de los ídolos del básquet bahiense, Atilio José “Lito” Fruet, trabajó intensamente para la concreción de este espacio y en la recopilación de gran parte del material que contiene en la temática del básquet.

Si quieres conocer más acerca del hito que desembarcó al basquet en Argentina, deberás hacerte presente frente a la iglesia Metodista, situada en calle Belgrano 355 entre Lamadrid y Dorrego. Este lugar fue el elegido por los tripulantes para la realización del partido, algo que no es casual teniendo en consideración que, en su mayoría, los integrantes de los barcos eran trabajadores cristianos.

5) Camino de Museos

Si pensás que ha sido suficiente de historia sobre los inicios, desarrollo y mejores años de Bahía Blanca, todavía queda más de la mano del Camino de los Museos, un recorrido temático que permite conocer en detalle el paso del tiempo en el partido.

En el mismo se encuentran postas tales como el Museo y Archivo Histórico de Bahía Blanca, lugar donde duerme la verdadera “memoria de la ciudad” y podrás ver objetos pertenecientes a los primeros años de existencia de nuestra ciudad como también consultar documentos históricos sobre Bahía Blanca.

Enmarcado en un edificio considerado Monumento Histórico, el Museo Histórico cuenta con una Sala de Ingreso dedicada a la inmigración, un área de consulta, un patio interno, una Sala de Armas, una Sala temática, una Sala Histórica, un Gabinete de Curiosidades y áreas de reserva.

Otro punto de admiración tiene al Ferrowhite Museo Taller como protagonista: un lugar en el que las cosas, además de ser exhibidas, se fabrican. Aquí se dan cita más de 5.000 piezas del ferrocarril y el puerto: son el punto de partida para intentar comprender cómo se organizaban los talleres en los que esas herramientas eran utilizadas, cómo eran el orden y los conflictos de la sociedad a la que servían, y qué tal resultan, en comparación, las cosas hoy.

6) Espacios verdes

Además de la bahía que da nombre a este destino bonaerense, no podrías irte de Bahía Blanca sin conocer el Parque de Mayo, ubicado sobre las calles Avenida Alem y Córdoba. Se trata del espacio verde más grande de la ciudad y debe su origen a un proyecto de iniciativa privada que buscó, hacia 1906, la construcción de un barrio exclusivamente de chalets y de extendida arborización. Para este proyecto (inédito en Argentina y el primero en su tipo en América del Sur), se recurrió al arquitecto y paisajista belga Augusto Flamant.

¿Qué pasó con el objetivo inicial? Como esos chalets no fueron llevados a cabo, con el tiempo todo el territorio disponible devino en un gran Parque Municipal. El 25 de diciembre de 1906 fue celebrado el acto de inauguración del nuevo parque y cuatro años más tarde su nombre fue cambiado al actual con motivo del primer centenario de la Revolución de Mayo que se festejaba en Argentina.

Hoy en día es un lugar excelente para practicar actividades deportivas: cuenta con una pista de salud, bicisendas, canchas de fútbol, básquet, softbol, bicicross y un skatepark. También cuenta con un lago artificial en su interior que contiene peces y patos y en el que se pueden realizar paseos en botes a pedal. En las inmediaciones del mismo se encuentra El Rosedal, un espacio al aire libre, inaugurado en 2003 por la Agrupación de Florería y Jardinería de la ciudad.

Otras opciones

--Caminar por la avenida Alem: Una de las arterias más pintorescas y tradicionales y centro gastronómico por excelencia. Gran variedad de restaurantes, cervecerías artesanales y heladerías invitan a disfrutar de la variada y excelente cocina local.

--Probar los tradicionales cubanitos: Son un verdadero clásico en Bahía Blanca. Se venden en los conocidos “carritos” ubicados en los espacios públicos y, si bien el tradicional es relleno con dulce de leche, hay muchas más opciones.

--Visitar la Reserva Natural: Una oportunidad para realizar un verdadero safari fotográfico: almeja navaja, pescadilla, delfines, guanacos y la gaviota cangrejera son algunas de las especies que se pueden observar.

--Observar los loros barranqueros: Su colonia en nuestra ciudad, es considerada la mayor ubicada dentro de un centro urbano. A la tardecita, son espectáculo de colores y sonidos en el Parque de Mayo, paseos y sectores aledaños.

--Asistir a un partido de basquet: Bahía Blanca es cuna de grandes jugadores y equipos reconocidos a nivel internacional en los que se destacan la “Generación Dorada” y por algo es reconocida como Capital de este deporte. Hay partidos oficiales casi todos los días de la semana y cada cancha tiene su particularidad y su propia historia que contar.

--Tomar mates en el Paseo de las Esculturas: Es uno de los principales puntos recreativos y de encuentro en Bahía Blanca principalmente elegido por las más jóvenes. El Paseo se extiende y complementa con el Parque de Mayo y paseo lineal.

--Ir al cine o al teatro: Uno de los aspectos que destaca a Bahía es su esencia cultural. Además de los cines del Centro y del BBPS, casi todos los fines de semana hay cartelera teatral, tanto local como nacional, y también recitales de todo tipo y para todos los gustos.