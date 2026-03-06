Argentina impulsa la exportación regional de vacunas

El Gobierno nacional avanzó en una estrategia para fortalecer la producción local de vacunas y ampliar su exportación regional, con una proyección de ingresos por 240 millones de dólares anuales durante la próxima década, en el marco del Encuentro de Productores Farmacéuticos organizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La actividad se realizó durante la visita oficial a la Argentina del director de la OPS, Jarbas Barbosa, y tuvo como eje el diseño de iniciativas de transferencia tecnológica para incrementar las capacidades productivas del país y potenciar la distribución regional de vacunas a través de los Fondos Rotatorios Regionales.

Durante la apertura, el ministro de Salud, Mario Lugones, destacó que la industria farmacéutica representa “un motor estratégico de la salud” y sostuvo que el país ofrece hoy condiciones favorables para la inversión. “Creemos que el rol del Estado no es poner palos en la rueda al sector privado. Gracias a la gestión del presidente Javier Milei, contamos con reglas de juego claras, equilibrio fiscal y seguridad jurídica”, afirmó.

Desde la cartera sanitaria remarcaron además que Argentina avanzó en un esquema inédito que permitió que las 24 jurisdicciones cuenten con acuerdos habilitantes para acceder al Fondo Estratégico a nivel subnacional, lo que convierte al país en el primero de la región en disponer de ese mecanismo de manera plena para las provincias.

En la mesa de alto nivel participaron, junto a Lugones y funcionarios del Ministerio de Salud, Eva Jané Llopis, representante de la OPS en Argentina, y referentes de laboratorios nacionales.

Desde el organismo internacional destacaron la capacidad biotecnológica, el capital humano calificado y el entramado institucional argentino como factores clave para consolidar inversiones y ampliar la producción regional de vacunas.

Barbosa, por su parte, subrayó la importancia de los Fondos Rotatorios Regionales como una herramienta para asegurar la disponibilidad de vacunas y medicamentos en América. Según señaló, se trata de un mecanismo con más de cuatro décadas de funcionamiento continuo, sostenido en criterios de equidad, solidaridad y transparencia.

En paralelo, el Ministerio de Salud, el Senasa y la Subsecretaría de Ambiente firmaron un convenio con la OPS para fortalecer la preparación y respuesta frente a la Influenza Aviar Zoonótica, con el objetivo de reducir la exposición humana, prevenir la transmisión entre animales y personas y mitigar su impacto sanitario y económico.

Asimismo, se firmó un acta para conformar la Mesa Consultiva para la Atención Primaria de Salud en Argentina, un espacio conjunto con la OPS, el BID y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que buscará coordinar proyectos e inversiones, alinear la cooperación internacional con las prioridades nacionales y reforzar la estrategia de atención primaria en todo el país. (N/A)