Vitolo presentó su renuncia a la IGJ, luego del pedido de Mahiques

El titular de la Inspección General de Justicia, Daniel Vitolo, presentó este viernes su renuncia al cargo tras el pedido Juan Bautista Mahiques, el nuevo ministro de Justicia que asumió ayer.

Tal como publicó la Agencia Noticias Argentinas, Mahiques le pidió la renuncia tanto a Vítolo, como a los titulares del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), Ana Belén Mármora; de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, de la Oficina de Bienes Recuperados, Juan Cruz Montero, y de la UIF, Ernesto Gaspari.

“Llegué y pedí la renuncia de los funcionarios políticos”, planteó Mahiques en declaraciones a A24. También abogó por contar con “fiscales y jueces capacitados”.

El objetivo del flamante ministro es copar la cartera y las jurisdicciones que controla con funcionarios propios y leales, indicaron fuentes oficiales.

En paralelo, Mahiques pidió la renuncia de varios titulares de organismos que dependen del Ministerio de Justicia, entre ellos la IGJ, la Unidad de Información Financiera (UIF) y otras áreas de control administrativo, como parte del reordenamiento de su equipo de gestión.

La designación de veedores en la AFA

Fuentes oficiales aseguran que la medida fue convalidada por el nuevo integrante del gabinete ayer a la noche. Lo hizo tras haber pedido la renuncia de los funcionarios del Ministerio de Justicia.

La decisión se produce a pocas horas de que el nuevo ministro asumiera al frente de la cartera tras la renuncia de Mariano Cúneo Libarona y en el marco de la investigación administrativa que el organismo inició sobre los estados contables de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

La designación de veedores se vincula con el expediente que la IGJ abrió para analizar la situación institucional y financiera de la AFA.

El organismo había solicitado formalmente la intervención de veedores con el objetivo de auditar los estados contables correspondientes al ejercicio 2025 y revisar distintos movimientos económicos de la entidad.

Según explicaron en el Ministerio de Justicia, la medida permitirá que los veedores designados accedan a la documentación contable y administrativa de la asociación, incluida la información vinculada a las operaciones con empresas nacionales y extranjeras, así como los registros financieros relacionados con la Universidad de la AFA (UNAFA) y otros convenios firmados por la institución.

