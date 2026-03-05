Juan Bautista Mahiques asumió como ministro de Justicia

La jura se concretó luego de una reunión que Mahiques mantuvo en Casa Rosada con el presidente

Juan Bautista Mahiques asumió este jueves como nuevo ministro de Justicia en un acto realizado al mediodía en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

La ceremonia fue encabezada por el presidente Javier Milei y marcó el reemplazo de Mariano Cúneo Libarona en el cargo.

La jura se concretó luego de una reunión que Mahiques mantuvo en Casa Rosada con el presidente. En la jornada previa, además, el flamante funcionario había mantenido encuentros con el vocero presidencial, Manuel Adorni, y con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El cambio en el Ministerio de Justicia se produjo tras la renuncia de Cúneo Libarona, uno de los ministros que acompañó a Milei desde el inicio de su gestión. Su salida abrió un rápido proceso de definiciones dentro del Ejecutivo que concluyó con la designación de Mahiques al frente de la cartera.

De la ceremonia participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el ministro saliente, Mariano Cúneo Libarona, entre otros funcionarios del Poder Ejecutivo, además de familiares e invitados.

Designación oficializada

Horas antes de la jura, el Gobierno había oficializado la designación de Mahiques al frente del Ministerio de Justicia mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial. La norma formalizó su incorporación al Gabinete tras la renuncia de Cúneo Libarona.

Con la publicación del decreto quedó formalizado el recambio en la cartera y habilitada la asunción del nuevo ministro. En la Casa Rosada esperan que su llegada permita abrir una nueva etapa en la gestión del área y avanzar con la agenda judicial que el Ejecutivo busca impulsar en esta etapa del mandato.

CABA: Mahiques pidió licencia y Jorge Macri ya definió a su reemplazante

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, autorizó al fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, a asumir como ministro de Justicia del gobierno de Javier Milei. Su salida del cargo en la Ciudad no será mediante una renuncia, sino a través de una licencia por tiempo indeterminado.

Fuentes del Gobierno porteño confirmaron que el elegido para reemplazarlo es Javier Martín López Zavaleta, actual fiscal general adjunto en lo Penal y Contravencional.

Cúneo Libarona había presentado su renuncia tras casi dos años al frente de la cartera de Justicia, a la que había llegado por pedido expreso del presidente Milei. Para cubrir la vacante en el gabinete nacional, el mandatario —a propuesta de su hermana, Karina Milei— convocó al titular del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.

De manera interina, López Zavaleta quedará a cargo del organismo mientras Mahiques se desempeñe en el Ministerio de Justicia o hasta que se designe un nuevo fiscal general.

Hasta ahora, López Zavaleta coordinaba las fiscalías de primera instancia y participaba del Consejo General de Política Criminal. Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y especialista en ciberdelincuencia por la UIC, ingresó al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires en 1999. (Ámbito)