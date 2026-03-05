Se oficializó la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia

El fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, fue oficializado este jueves como nuevo ministro de Justicia y reemplazará en el cargo a Mariano Cúneo Libarona.

La designación se formalizó a través del Decreto 133/2026, publicado en el Boletín Oficial, donde también se aceptó la renuncia de Cúneo Libarona.

"Acéptase, a partir del 4 de marzo de 2026, la renuncia presentada por el doctor Mariano Cúneo Libarona al cargo de Ministro de Justicia", señala el documento, que además agradece "al funcionario renunciante los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo".

En el mismo decreto, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se establece: "Desígnase, a partir del 5 de marzo de 2026, en el cargo de Ministro de Justicia al doctor Juan Bautista Mahiques".

Mahiques asumirá este jueves a las 12 en la Casa Rosada, en un acto en el que estará acompañado por jueces y fiscales que respaldan su designación. (NA)