Las acciones argentinas bajan casi 5% en Wall Street y el riesgo país sigue arriba de los 560 puntos

Con la escalada de la guerra en Medio Oriente, los mercados reaccionan este viernes de forma negativa, mientras el petróleo anota valores máximos por encima de US$90 por barril. Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street anotaban bajas de casi 5%.

El riesgo país se ubicaba en 567 puntos básicos por la caída de hasta 1,8% que mostraban los bonos argentinos en el exterior.

En el mercado cambiario, el dólar oficial trepaba $20 y operaba a $1395 para la compra y $1445 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA). Los financieros se negociaban al alza de hasta 0,7%. El MEP se negociaba a $1449,65 y el contado con liquidación a $1494,33.

Además, la escalada de tensión entre Israel e Irán hizo subir el precio del petróleo Brent a su nivel más alto en tres años, al superar los US$90 por barril.

Cómo operan las acciones argentinas este 6 de marzo

En el mercado internacional, las acciones argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York anotaban caídas.

Las principales pérdidas eran para Telecom (-4,3%); Globant (-3,9%), Banco Macro (-3,8%), Central Puerto (-3,4%) e Irsa (-2,9%).

A nivel local, el índice líder de la Bolsa porteña, el S&P Merval, perdía 0,3% en dólares y anotaba una mejora de 0,8% en pesos.

El petróleo superó los US$90 por primera vez desde mediados de 2023

El petróleo aumentaba más de 7% este viernes y superó los US$90 por barril, un máximo desde agosto de 2023.

Los futuros del Brent cotizaban a US$90,83 el barril, un valor que no alcanzaba desde principios de agosto de 2023. Los valores máximos se registran en medio del cierre del estrecho de Ormuz.

El cierre de esa vía marítima —ubicada entre el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico— clave para el transporte de petróleo y GNL desde Medio Oriente a Asia, Europa y EE.UU. presiona sobre los valores de esas materias primas energéticas, así como en los costos logísticos y seguros a nivel internacional.

Desde que comenzó la guerra, el petróleo reaccionó al alza y acumula más de 45% de alza desde principios de 2026.

Por su parte, el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) operaba en US$84,42 por barril, con un alza de 4,21%. (TN)