Cuáles son las escuelas que decidieron suspender las clases por la lluvia

En el marco de las condiciones climáticas adversas registradas durante la madrugada de este martes —con una alerta naranja que luego descendió a amarilla y se mantiene durante la jornada—, varias instituciones educativas de Bahía Blanca resolvieron suspender las clases por decisión propia.

Desde la Jefatura Regional de Educación aclararon que no se emitió ninguna disposición oficial que ordenara la interrupción, y explicaron que las instituciones que no abrieron sus puertas "pueden haber tenido alguna cuestión puntual", vinculada a problemas edilicios, accesibilidad o situaciones específicas en cada comunidad educativa.

De acuerdo a lo informado, los establecimientos que decidieron suspender las actividades durante la mañana son:

• San Vicente de Paul

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• La Asunción

• Escuela N° 33

• Escuela N° 63

• Escuela N° 12

• Escuela N° 17

• Escuela N° 11

• Media N° 3

• Escuela N° 29

• Escuela N° 40

• Escuela N° 15

• Escuela N° 28

• Escuela N° 7

• Escuela Técnica N° 3

Por fuera de Bahía Blanca, en Punta Alta (partido de Coronel Rosales), el municipio sí tomó una decisión unificada y dispuso la suspensión de clases para el turno mañana en todos los establecimientos, como medida preventiva ante la situación meteorológica. Lo mismo ocurrió en Coronel Pringles.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para la mañana y tarde de este martes en Bahía Blanca y la zona.

"El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en cortos períodos", indicó el organismo.

"Además se prevé actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h", agregó.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 65 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Durante la madrugada estuvo vigente una alerta naranja para nuestra ciudad. Sin embargo, no ocurrieron eventos severos.