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Punta Alta.

Suspenden clases en Coronel Rosales por la alerta meteorológica

En el turno mañana, en todo el distrito.

Foto: Archivo La Nueva.

Por la alerta meteorológica vigente en la ciudad y la zona, el Municipio de Coronel Rosales informó que quedan suspendidas las clases del turno mañana, en todo el distrito.

"La medida tiene como objetivo resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y auxiliares ante las condiciones previstas", indicaron desde la comuna.

Agregaron que el Municipio continúa monitoreando la situación de manera permanente e informará oportunamente cualquier actualización.

Recordaron además los números de emergencia disponibles:
- Defensa Civil: 103 o 2932-617541
- Bomberos Voluntarios: 100 o 421111
- Hospital Municipal: 107
- Policía: 101 o 421444
- Guardia de la Cooperativa Eléctrica: 0800-222-2371 (opción 3) / 422035

Finalmente, recomendaron a los vecinos mantenerse informados a través de los canales oficiales y extremar las precauciones.

En las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional elevó de amarilla a naranja la alerta por tormenta, en un amplio sector del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, que incluye a Punta Alta, Bahía Blanca y la región.

El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundante en cortos período. Se prevé además actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Se recomendó evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y si se está al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

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