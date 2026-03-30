Robaron un camión con 12 toneladas de un conocido chocolate en Europa: los mejores memes

Un camión que transportaba una carga de 12 toneladas de chocolate de la marca KitKat fue asaltado mientras se dirigía a Polonia, informó la compañía este domingo. En total, se sustrajeron 413.793 barritas de chocolate.

La marca publicó un comunicado en su cuenta de X donde detalla que el camión de reparto fue sustraído mientras transportaba las barras desde la fábrica ubicada en el centro de Italia hacia Polonia y que el vehículo y su carga siguen desaparecidos.

Según la comunicación oficial, KitKat confirmó que colabora con las autoridades locales y con los socios logísticos mientras investigan el robo y el paradero de la mercadería.

La empresa está facilitando datos de trazabilidad sobre las unidades fabricadas en Italia y enviadas a Polonia para apoyar las pesquisas. Las autoridades que investigan cuentan con la información logística remitida por la filial de Nestlé.

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Fuentes de la marca explicaron que la prioridad es localizar el vehículo y la carga desaparecida, y evitar la comercialización en canales no autorizados.

KitKat confirmó que existe un riesgo de que las barras sustraídas entren en mercados no oficiales, y por eso activó un protocolo para que distribuidores y consumidores verifiquen la trazabilidad mediante códigos de barras. La empresa pidió alerta ante cualquier detección.

Asimismo, la firma insistió en que no hay indicios que afecten la seguridad alimentaria y que la cadena de suministro no sufrirá desabastecimiento durante la Semana Santa.

Los mejores memes por el robo de un camión de KitKat

Como era de esperarse, las redes sociales no dejaron pasar este tragicómico episodio y se llenaron de memes, los mejores a continuación: