Se conoció el monto de la caución que deberá pagar Agostina Páez para volver a la Argentina

La Justicia de Brasil dictaminó que la abogada argentina Agostina Páez deberá pagar una caución de 18 mil dólares para regresar a la Argentina, tras ser denunciada por el delito de injuria racial.

Sebastián Robles, uno de los defensores de la letrada, informó que el juez del caso aceptó el habeas corpus. (NA)

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