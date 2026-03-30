More Rial complicada otra vez con la Justicia: cuántos años de cárcel podría recibir

Morena Rial enfrenta nuevos problemas con la Justicia y podría recibir hasta 12 años en prisión efectiva si se la encuentra culpable de los delitos por los cuales está siendo investigada en Córdoba.

Esta causa está vinculada a su expareja y padre de su primer hijo, Facundo Ambrosioni. La influencer fue denunciada por el robo de al menos 7 dispositivos móviles de la marca Apple en un comercio de telefonía celular perteneciente al hermano de Ambrosioni. Además de otra por amenazas y robo de patente.

“Una era por robo, porque la vieron a ella entrando al local que él (Ambrosioni) posee de telefonía celular y llevarse siete celulares. Está grabado, está filmado y está reconocido por ella también en algunas conversaciones”, informó Pablo Layús en Infama (América).

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“Después tiene uno por amenaza al papá de Facundo diciéndole 'con mis amigos te vamos a matar, a todos, no va a quedar nadie vivo si nos denuncian', eso es un audio de WhatsApp que quedó también registrado con la voz de ella y todo comprobado que era de su teléfono”, especificó.

Según explicó el periodista, el Tribunal decidió unir los casos en uno: “Y el tercero era cuando, con sus amigas, interceptó a un chico que era ex de una de sus amigas; le vandalizaron el auto y le robaron la patente. La justicia juntó los tres casos y ahora los eleva a juicio”.

De ser hallada culpable, Morena podría enfrentar una condena de 10 años, pero si declara culpable, la condena se podría reducir a 3 años: "Pero el problema que ella tiene ahora es que la van a venir a buscar acá para irse hasta Córdoba", sumó Layús.

Carlos Navi, abogado de Ambrosioni, pasó dos audios a Infama que detallan con exactitud la causa que enfrenta Morena: "El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, a través de la sala penal, el máximo tribunal, por unanimidad, ha resuelto rechazar el planteo efectuado por Morena Rial, el último esfuerzo desesperado efectuado por ella en aras de evitar un juicio oral y público por graves hechos que se le atribuyen: robo, amenazas, coacción y, cuando hablamos de hurto, hurto reiterado".

“Al padre de uno de los damnificados le advirtió que si la llegaban a denunciar, no iba a quedar nadie en pie, ni su hijo iba a quedar vivo”, declaró. “Además, dijo que iba a mandar a matar a su expareja 'con unos negros' amigos de ella, que le iba a romper el auto, se lo iba a quemar y que su padre (Jorge Rial) es poderoso y que lo iba a escrachar en todos lados. Llegó la hora de la justicia y como reflexión final algo preocupante: la familiaridad de ella con el delito”, concluyó. (NA)