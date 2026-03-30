Apagón en Bahía: se va restableciendo el servicio en distintas partes de la ciudad

Un corte de electricidad dejó sin luz a una buena parte de Bahía Blanca en la noche del lunes, y sobre las 21.25 comenzó a restablecerse el servicio, aunque con intermitencias.

El fallo afectó a distintos barrios de la ciudad, como Pedro Pico, Pacífico, Macrocentro, Villa Libre Sur, San Martín, Rivadavia, Villa Mitre, Tiro Federal, Don Bosco y algunos sectores del Centro.

No lo hizo en todos por igual: en algunas cuadras de estos sectores permanece en funcionamiento el alumbrado público y, en otros, los semáforos. Sin embargo, la mayoría de estas calles se encuentra a oscuras.

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Por el momento, no hubo una comunicación oficial por parte de la prestataria EDES respecto de qué puede haber causado este problema ni, mucho menos, cuánto tardará en solucionarse.