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Cuando la danza cuenta historias: Piquín llega con “Me verás volver”

La función será el Sábado 2 de Mayo desde las 21 horas en el Teatro Don Bosco y las entradas están disponibles en ticketbahia.com

El reconocido bailarín Hernán Piquín se presentará en el Teatro Don Bosco con “Me verás volver”, una propuesta que combina danza, emoción y clásicos inolvidables del rock nacional.

La obra, inspirada en la música de Soda Stereo, cuenta una historia de amor que nace en un recital y atraviesa el paso del tiempo, el dolor y la esperanza, todo narrado a través del cuerpo y el movimiento. Con una puesta intensa y sensible, Hernán logra que cada escena conecte directamente con el público, apelando a recuerdos, emociones y canciones que marcaron generaciones.

Lejos de ser solo un espectáculo de danza, se trata de una experiencia que invita a sentir, a emocionarse y a dejarse llevar por la música en vivo y la fuerza escénica de un artista consagrado.

Las entradas ya se encuentran disponibles en ticketbahia.com

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