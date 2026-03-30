Sin acuerdo y por "alto riesgo": los motivos detrás de la prohibición de hinchas de Boca en Chile

La Copa CONMEBOL Libertadores sumó una noticia de relevancia para los hinchas argentinos en la previa del duelo por el Grupo D.

La dirigencia de Universidad Católica confirmó oficialmente que el partido ante Boca Juniors, programado para el próximo 7 de abril de 2026 en el Claro Arena, se disputará sin la presencia de parcialidad visitante.

La determinación surgió a raíz de una disposición de la Delegación Presidencial Metropolitana de Chile, que notificó al club local la prohibición de vender entradas para los seguidores del equipo de la Ribera.

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Según explicaron las autoridades, la medida busca garantizar la seguridad de todos los asistentes y proteger los alrededores del recinto deportivo ante un evento de alta convocatoria.

El intento de acuerdo que no prosperó

A pesar de que la resolución final fue prohibitiva, la dirigencia de "Los Cruzados" reveló que mantuvo diálogos con sus pares de Boca para intentar revertir la situación o encontrar un punto medio que permitiera el ingreso de los fanáticos xeneizes.

Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y los plazos administrativos se vencieron sin una solución favorable para el público visitante.

A través de un comunicado oficial, el club chileno detalló la situación de la siguiente manera.

"En el día de hoy la Delegación Presidencial Metropolitana nos ha comunicado que el partido deberá disputarse sin la presencia de hinchada visitante, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes al evento y de los entornos del recinto. Sin perjuicio de acatar y comprender la decisión de la autoridad, Cruzados intentó un acuerdo con el equipo rival destinado a asegurar la presencia de hinchas visitantes en el estadio de Universidad Católica, en números adecuados para garantizar una experiencia segura tanto de los asistentes locales como de los foráneos. Sin embargo, este acuerdo no fue posible y no se pudo presentar a tiempo a las autoridades competentes".

Para evitar posibles sanciones por el incumplimiento del reglamento de la competición, que habitualmente exige un cupo de entradas para la parcialidad visitante, la administración de la UC informó rápidamente el fallo de las autoridades gubernamentales al ente máximo del fútbol sudamericano.

Con esta decisión, el equipo dirigido por Claudio Ubeda no contará con el apoyo de sus hinchas en las tribunas de Santiago, en el estreno de ambos clubes en el certamen internacional.