Trump anticipó que Estados Unidos dejará Irán "en dos o tres semanas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipó este martes que las fuerzas militares de su país abandonarán Irán "en dos tres semanas", una vez que hayan desmantelado el programa nuclear de Teherán.

"Muy pronto", aseveró Trump sobre la retirada de Estados Unidos, en una entrevista telefónica que concedió esta tarde al diario New York Post, y añadió que ahora negocia "con personas más razonables y menos radicalizadas" dentro del gobierno iraní, luego de haber eliminado al ayatola Ali Khamenei.

Consultado sobre la presencia de los militares estadounidenses en Medio Oriente, donde atacaron a Irán junto al ajército de Israel, indicó que "estamos terminando el trabajo y creo que estaremos allí dos o tres semanas".

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Además, y según supo la agencia Noticias Argentinas, subrayó que ya inició inició las negociaciones con las autoridades de Irán para alcanzar un acuerdo de paz y al mismo tiempo condieró que "les llevará entre quince y veinte años reconstruir lo que destruimos", en referencia a los daños ocasionados sobre las supuestas instalaciones nucleares del país asiático.

Por otra parte, indicó que su gobierno no intervendrá en el estrecho de Ormuz, actualmente cerrado para los busques estadounidenses y sus aliados, y que los países de la región se encargarán de gestionar la seguridad de esa zona, por donde pasa buena parte del crudo que se consume a nivel mundial. (Fuente: NA).