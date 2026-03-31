Monte Hermoso: Arranz dijo que la situación económica es “catastrófica”

El intendente de Monte Hermoso, Hernán Arranz, señaló que la situación actual de los municipios bonaerenses es “una catástrofe” a partir de la baja de la coparticipación y hasta deslizó la posibilidad de que la Provincia implemente una cuasimoneda para poder enfrentar los pagos y obligaciones.

En ese sentido, explicó que, en forma interanual, el balneario registra incrementos que no logran compensar la inflación real.

“En enero fueron del 18%, en febrero del 12% y en marzo del 7%, contra una inflación que nosotros medimos en torno al 43%”, señaló el funcionario, quien sostuvo que el actual esquema de distribución de recursos hace inviable el funcionamiento de los municipios.

Además, reconoció que “el problema no es solo pagar sueldos”.

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“Para llegar, tendríamos que dejar de pagar seguros, precarizar la salud, olvidarnos de la educación y aún así no llegaríamos”, graficó.

Al respecto, sostuvo que Monte Hermoso logra amortiguar el impacto gracias a una estructura de ingresos, donde el 70% proviene de recursos propios y solo el 30% de la coparticipación.

“Sin embargo, nos siguen considerando un municipio de 10 mil habitantes, cuando en verano llegamos a 150 mil”, criticó.

Por ello, para afrontar la falta de liquidez, planteó la posibilidad de reeditar mecanismos similares a los Patacones, los bonos utilizados como cuasimoneda durante la crisis de 2001. Si bien se trata de una idea personal que no fue planteada formalmente ni a otros intendentes ni al gobierno provincial, el planteo refleja el nivel de preocupación que empieza a crecer en el interior bonaerense. (con información de Infocielo)