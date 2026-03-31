Damián Carci, la irreal diferencia de Pueyrredón con Villa Mitre, jugar a los 40 y el título que le puso a la nota

Pueyrredón le ganó al tricampeón Villa Mitre, 86 a 46, diferencia que Damián Carci, una de las figuras del ganador, en la tercera fecha que se disputó -parcialmente- por la LBB Oro.

"Claramente no es real la diferencia que hubo, pero jugamos muy bien, los dominamos todo el juego, salimos a ganar desde el minuto cero, porque lo necesitábamos. No veníamos con buenas sensaciones de los dos primeros juegos", reconoció en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

El equipo le sumó dos jugadores tras las primeras fechas, en las que perdió frente a L.N. Alem y Napostá.

"Los primeros dos juegos no tuvimos a Francisco Ruiz y Alejo Agulló, que para mí fue clave y nos jugó muy en contra no tener centímetros abajo del aro", destacó.

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Carci percibió ya en la previa que estaban bien

"En la entrada en calor ya veía que era un partido para meter; uno como jugador se va dando cuenta. Ni hablar que Villa Mitre es el campeón y tiene jugadores de otro nivel y mucha jerarquía, pero nosotros sabíamos que estando bien, jugando firmes y realizando una buena defensa era muy factible que lo ganemos. Los confundimos, defendimos como leones y nos llevamos un triunfo de la casa del campeón", resaltó.

Pueyrredón se rearmó respecto de la última temporada.

"Nos falta muchísimo juego. Es un equipo completamente nuevo y con entrenador nuevo, que nos está inculcando su idea y eso lleva tiempo. Se vio en los dos primeros partidos, que no jugamos a nada. Lo positivo que tenemos un equipo largo, de pibes que se aguantan este tipo de partidos", destacó.

En medio de la ilusión que generó la victoria, es cauto al momento de proyectar.

"Hay que disfrutar, porque cuando se pierde nos ponemos muy mal. Pero sí, con los pies en la tierra, sabiendo que vamos por buen camino y ahora, con el equipo completo, tendríamos que funcionar mejor. Yo me veo en mitad de tabla y tratando de manotear una semifinal", avisó.

Carci contó cómo atraviesa los 40 años siendo protagonista.

"Sigo sintiendo los mismos nervios y ansiedad", reconoció.

"Conozco mi físico y me siento muy bien porque estoy entrenando como un caballo, comiendo bien, tomando suplementos, es decir, rindo porque entreno bien. Por eso quiero mantenerme en Primera, porque sé que si entreno estoy a la altura", señaló.

Su vínculo con el entrenador Ariel Ugolini es el mismo que siempre trató de tener con los que tuvo de turno. En este caso, aun sin aprovechar que podría tener alguna consideración especial por ser el mayor del plantel.

"Siempre fui de llevarme bien con los entrenadores, pero manteniendo una distancia. Se da de manera natural, siempre con respeto. Noto que Ariel me respeta, me tiene muy en cuenta y me siento importante. También, para mí Ariel es el mejor entrenador de Bahía. Hay que tratar de aprender, escucharlo y seguirlo...", aseguró.

E inmediatamente, considerando que había dejado un título picando reaccionó: ¡Nooo! Para qué dije eso...", bromeó.

Y entonces, ante la consulta de qué título le pondría a la nota, respondió: "Cuando agarremos línea de juego vamos a ser un equipo respetable".

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