Los invictos Estudiantes y Bahiense son visitantes, en el inicio de la fecha de la LBB Oro

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Estudiantes y Bahiense del Norte, dos de los tres invictos, serán visitantes esta noche, desde las 21, cuando se dispute -parcialmente-, la tercera fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

El albo irá a La Curtiembre para enfrentar a Barrio Hospital y el tricolor enfrentará a Olimpo en el Norberto Tomás.

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También jugarán Pacífico-Liniers, Villa Mitre-Pueyrredón e Independiente-Estrella.

El miércoles, en tanto, cerrarán la fecha Leandro N. Alem-Napostá, en el Daniel Lacunza, siendo transmitido por streaming.

Barrio Hospital-Estudiantes

Choque de extremos, con Estudiantes fortalecido tras sus derrotas iniciales ante Villa Mitre y Pacífico, dos rivales de los fuertes.

Los locales, en tanto, cedieron en el debut, en suplementario ante Bahiense, y de visita frente a Estrella.

Cancha: La Curtiembre (Barrio Hospital).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Sebastián Giannino y Lucas Andrés.

Novedades: repetidas ausencias en ambos equipos: Nahuel Cámara, en Barrio y Sebastián Ranieri, en Estudiantes. Ambos, recuperándose de diferentes lesiones.

Olimpo-Bahiense

Bahiense dejó en el camino a los dos flamantes ascendidos: Barrio Hospital (necesitó suplementario) e Independiente, con más comodidad.

El aurinegro llega tras el golpe inicial frente a Independiente, aunque revitalizado por el triunfo ante L.N. Alem.

Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).

Árbitros: Sebastián Arcas, Joel Schernenco⁩ y Alberto Arlenghi⁩.

Novedades: Gaspar Mariezcurrena (contractura) no juega en Olimpo. En tanto, Bahiense continúa con la baja de Augusto Lamonega (hombro).

Pacífico-Liniers

Pacífico cayó en el debut frente a Estudiantes y se recuperó ante Estrella, mientras que Liniers cedió en sus dos compromisos, contra Napostá y Villa Mitre, ambos de visita, mientras termina la reconstrucción del Hernán Sagasti.

Cancha: William Harding Green (Pacífico).

Árbitros: Alejandro Ramallo, Marcelo Gordillo y Juan Gabriel Jaramillo.⁩

Novedades: en el verde todo está en orden y el Chivo celebra el debut de Genaro Groppa, quien regresó de la concentración con la preselección nacional U18.

Villa Mitre-Pueyrredón

Con el foco puesto en este torneo y por estos días en la Reclasificación de la Liga Argentina (empezará el jueves frente a Quilmes, de visita), Villa Mitre jugará por tercera vez consecutiva en su escenario (cambió localía en la segunda fecha con Pueyrredón). Tiene récord de 1-1.

Pueyrredón, por su parte, aún no ganó, básicamente, por estar debiitado en su juego interior.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Mariano Enrique y Leonardo Bressan⁩.

Novedades: el tricolor sigue sin utilizar a Julián Lorca, Ignacio Alem y Alejo Blanco, todos con marcada participación en la Liga Argentina. En la visita, continúa sin poder jugar Francisco Ruiz (tiene el pase trabado en Chile) y la buena es que puede debutar Alejo Agulló, quien cumplió las dos fechas de suspensión.

Independiente-Estrella

Independiente regresa a su cancha, en la que festejó en el debut su regreso a la máxima categoría venciendo a Olimpo. Ya en la segunda presentación no pudo frente a Bahiense.

Estrella por, su parte, tuvo el último tiro para ganar ante Pacífico y se recuperó contra Barrio Hospital.

Cancha: Raúl y Néstor Barral (Independiente).

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Agustín Matías y Joaquín Irrazábal.⁩

Novedades: en el viola aún sigue recuperándose Matías Ponzoni (cintura) y en Estrella están todos en condiciones.

Posiciones

Así se ubican:

1º) Estudiantes (2-0), 4 puntos

1º) Napostá (2-0), 4

1º) Bahiense (2-0), 4

4º) Villa Mitre (1-1), 3

4º) Pacífico (1-1), 3

4º) Estrella (1-1), 3

4º) Independiente (1-1), 3

4º) Olimpo (1-1), 3

4º) L.N. Alem (1-1), 3

10º) Liniers (0-2), 2

10º) Pueyrredón (0-2), 2

10º) Barrio Hospital (0-2), 2