Cayó el principal candidato y dos de Punta Alta quedaron como únicos invictos de la LBB Bronce
Pellegrini y Los Andes volvieron a sumar doble. También ganaron, en esta segunda fecha, Sportivo Bahiense B, Barracas, Bahiense del Norte B y Fútbol y Tenis (Mayor Buratovich).
Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
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Los puntaltenses Pellegrini y Los Andes quedaron como únicos invictos, tras disputarse esta noche la segunda fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino".
Los azulgranas vencieron de locales a Whitense, por 73 a 71 y Losa superó de visitante a Bella Vista, 79 a 73.
En otro de los encuentros, Sportivo Bahiense B le impidió el festejo en su debut como local a Caza y Pesca Huracán Médanos, el principal candidato, al ganarle 82 a 77.
Bahiense del Norte B, por su parte, se anotó su primera victoria, superando a Velocidad B, por 71 a 56.
En tanto que Barracas le puso freno a Sporting, imponiéndose por claro 75 a 57, mientras que Fútbol y Tenis (Mayor Buratovich) derrotó en el clásico de Villarino a Fortín Club (Pedro Luro), por 69 a 66.
Pellegrini 73, Whitense 71
En uno de los mejores partidos de la jornada, Pellegrini recuperó una desventaja de 16 puntos y se impuso a Whitense, por 73 a 71.
El equipo que orienta Juan Sergio Palumbo pudo disimular varias ausencias (más la salida por lesion en el tobillo izquierdo de Gastón Chaves) y encontró sobre el final las respuestas del debutante Iván Gómez Lepez -con un triple clave restando 3m44- y Andrés Alimirón cerca del canasto.
Pellegrini (73): I. Gómez Lepez (12), M. Barrera (9), L. Cataffi (10), G. Chaves (17), Andrés Almirón (11), fi; F. Godeas (12), S. Frayssinet (2), A. Ramírez y F. Pozzi. DT: Juan Sergio Palumbo.
Whitense (71): F. Cruz (6), F. Pentenero (10), Agustín Almirón (25), U. Martínez (4), M. Ruarte (7), fi; R. Ocampos (12), M. Herbalejo (4), J. Burgos, T. Iturriaga (3), L. Robledo y G. Resler. DT: Sebastián Dodero.
Cuartos: Pellegrini, 13-17; 30-35 y 47-56.
Árbitros: Marjorie Stuardo y Lucas Andrés.
Cancha: Daniel Rubio (Pellegrini).
Caza y Pesca 77, Sportivo B 82
Sportivo Bahiense B se trajo la victoria de Médanos, donde superó a Caza y Pesca Huracán, por 82 a 77.
En el local -el que más fuerte se reforzó- no jugó Herman Banegas (por el fallecimiento de su madre viajó a Bragado.
En el tricolor, fueron decisivos los rendimientos de Joel Asnaghi, con 22 puntos y 8 rebotes, como lo hecho por Lucas Santarelli, autor de 21 unidades más 12 recobres.
Caza y Pesca (77): N. Sánchez (18), J.C. Redivo (17), L. Álvarez (7), F. Perrín (18), T. Martz (10), fi; B. López (2), B. Meschini (2), D. Suárez (3) y N. Sabugo. DT: Gabriel Asnes.
Sportivo B (82): F. Galassi (4), L. Temporelli (12), J. Asnaghi (22), M. Pristupa (5), L. Santarelli (21), fi; B. Wais, M. Rosso (6), S. Simón (12) y J. Labarere. DT: Joaquín Tuero.
Cuartos: Caza y Pesca, 18-22; 34-41 y 61-55.
Árbitros: Néstor Schernenco y Ariel Mallimaci.
Cancha: Caza y Pesca Huracán Médanos.
Barracas 75, Sporting 57
Barracas derrotó en su escenario a Sporting, 75 a 57, con una inspirada noche del tirador Luciano Polak, quien anotó 23 puntos, con 6 de 8 en triples.
El equipo que dirige Albano Schneider lanzó ¡40 triples!, anotando 13.
Barracas (75): L. Durán (2), A. Astradas (12), L. Polak (23), R. Catalá (8), M. Quevedo (16), fi; M. Capurso (6), R. Eliosof (8), W. Rojas y J.J. Román. DT: Albano Schneider.
Sporting (57): B. Falcioni (10), G. Díaz (4), M. Miguez (10), H. Rava (11), F. Salmeri (6), fi; G. Martínez (2), R. Frontalini (10), A. Cisneros, B. Kumorkiewicz (4), A. Villanueva, M. Begbeder y L. Erquiaga. DT: Ian Costa.
Cuartos: Barracas, 19-12; 47-26 y 47-56.
Árbitros: Sebastián Arcas y Fabrizio Rey.
Cancha: El Bosque (Barracas).
Velocidad B 56, Bahiense B 71
Bahiense del Norte B se recuperó de la caída en el debut, y le ganó a Velocidad B, por 71 a 56.
El principal anotador resultó Juan Manuel Pites, con 22 puntos (7-11 en dobles) y Leonardo La Bella aportó 7 asistencias, más 8 rebotes.
Velocidad B (56): N. Valdebenito (8), N. Ocampos, T. Carvalhosa (10), R. Copreni (6), F. Martínez (3), fi; J.I. Del Molino (5), E. González (4), F. Mastrandrea (10),T. Rollhaiser, S. Hiebaum (8) y T. Moreira (2). DT: Santiago Piñeiro.
Bahiense del Norte B (71): L. La Bella (12), M. Moretti (3), J.M. Pites (22), C. Massa (12), M. Fernández, fi; F. Sureda (6), J. Reta, C. Brugniere (2), F. Pérez (13), B. Massa, A. De Beistegui (1) y A. Vilariño. DT: Santiago Cappa.
Cuartos: Velocidad B, 14-17; 28-43 y 42-60.
Árbitros: Sebastián Giannino y Alexia González.
Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).
Bella Vista 73, Los Andes 79
Los Andes ganó dos juegos consecutivos -algo que no consiguió en toda la temporada anterior- y hoy es uno de los invictos, tras superar a Bella Vista, por 79 a 73.
Bella Vista (73): S. Bertoni (10), B. Ruesga, B. Ciommo (7), R. Alesso (22), R. Inglera (23), fi; T. De Cascos (11) y F. Serra. DT: Pablo De Cascos.
Los Andes (79): M. Murphy (18), D. Heredia (6), N. Schiaffino (3), A. Cortina (5), J. Danzey (9), fi; I. De Brakeleer (5), N. Guerrero (13), F. Herrera (5), M. Varela (11), G. Chávez (4) y A. García Bambill. DT: Enrique Moreno.
Cuartos: Bella Vista, 19-16; 32-34 y 41-54.
Árbitros: Marcelo Gordillo y Mauro Guallan.
Cancha: Bella Vista.
Fútbol y Tenis 69, Fortín Club 66
Fútbol y Tenis Club (Mayor Buratovich) obtuvo su primera victoria en torneos superiores de la ABB, al vencer nada menos que a su clásico rival, Fortín Club (Pedro Luro), por ajustado 69 a 66.
Si bien el partido se jugó en Luro, hizo las veces de local el representante de Burato.
Fútbol y Tenis (69): J.D. Pérez (19), E. Sánchez (4), J. Wainmaier (13), J.P. Dumrauf (14), Y. Sánchez (9), fi; J Monaldi, J. Tschering (8), F. Mutuverría (2), G. Morán, S. Esquivel y F. Crocioni. DT: Andrés Del Sol.
Fortín Club (66): T. Espinosa, C. Gorostegui (22), J. Huenuqueo, G. Zaccara (6), J. Ruiz (10), fi; R. Osinaga (6), J. Martínez (3), R. Sánchez, W. Ruiz (3), J. Aispuro (8), L. Sensini (1), P. Acuña (3) y N. Santos Varela (4). DT: Mario Zaccara.
Cuartos: Fútbol y Tenis, 9-15; 30-23 y 44-50.
Árbitros: Juan Agustín Matías y Juan Gabriel Jaramillo.
Cancha: Polideportivo Argentino Blas Ciccone (Fortín).
Próxima fecha
El próximo miércoles se medirán Bahiense del Norte B-Barracas, Velocidad B-Fortín, Sportivo B-Fútbol y Tenis, Whitense-Caza y Pesca, Los Andes-Pellegrini y Sporting-Bella Vista.
Posiciones
1º) Pellegrini, 4 puntos (2-0)
1º) Los Andes, 4 (2-0)
3º) Barracas, 3 (1-1)
3º) Sportivo B, 3 (1-1)
3º) Caza y Pesca, 3 (1-1)
3º) Bahiense B, 3 (1-1)
3º) Velocidad B, 3 (1-1)
3º) Sporting, 3 (1-1)
3º) Whitense, 3 (1-1)
3º) Fútbol y Tenis, 3 (1-1)
11º) Bella Vista, 2 (0-2)
11º) Fortín Club, 2 (0-2)