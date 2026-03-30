A raíz del corte de luz, sólo dos partidos pudieron jugarse por la LBB Oro; ya hay reprogramación

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

A raíz del corte de luz que afecta a varios sectores de la ciudad, de los cinco partidos programados originalmente solamente se está jugando Pacífico-Liniers, en el William Harding Green y Villa Mitre-Pueyrredón, en el José Martínez.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Este partido empezó más demorado, porque cuando volvió la luz, se rompió el aro que da a calle Caseros y tuvieron que cambiarlo.

Los encuentros corresponden a la tercera fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

Los que se suspendieron fueron Olimpo-Bahiense del Norte, Barrio Hospital-Estudiantes e Independiente-Estrella.

El miércoles, en tanto, estaba previsto que se cerrara la fecha con Leandro N. Alem-Napostá, en el Daniel Lacunza,con transmisión por streaming.

Fecha de disputa

"Después de conversar con varios dirigentes de los equipos afectados se tomó la decisión que los tres partidos suspendidos se reprogramen para el jueves 9 de abril. La fecha de ese dia pasará al lunes 13 y se volverá a jugar el jueves 16 de abril", explicó Guillermo Barco, presidente de la ABB.

"De esta forma no jugamos en el feriado de Semana Santa ni el lunes posterior. También -agregó- respetamos las ya programadas fechas de la LBB plata (martes) y LBB Bronce ( miércoles)".

El anuncio

Este fue el anuncio de la fecha:

Barrio Hospital-Estudiantes

Choque de extremos, con Estudiantes fortalecido tras sus derrotas iniciales ante Villa Mitre y Pacífico, dos rivales de los fuertes.

Los locales, en tanto, cedieron en el debut, en suplementario ante Bahiense, y de visita frente a Estrella.

Cancha: La Curtiembre (Barrio Hospital).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Sebastián Giannino y Lucas Andrés.

Novedades: repetidas ausencias en ambos equipos: Nahuel Cámara, en Barrio y Sebastián Ranieri, en Estudiantes. Ambos, recuperándose de diferentes lesiones.

Olimpo-Bahiense

Bahiense dejó en el camino a los dos flamantes ascendidos: Barrio Hospital (necesitó suplementario) e Independiente, con más comodidad.

El aurinegro llega tras el golpe inicial frente a Independiente, aunque revitalizado por el triunfo ante L.N. Alem.

Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).

Árbitros: Sebastián Arcas, Joel Schernenco⁩ y Alberto Arlenghi⁩.

Novedades: Gaspar Mariezcurrena (contractura) no juega en Olimpo. En tanto, Bahiense continúa con la baja de Augusto Lamonega (hombro).

Pacífico-Liniers

Pacífico cayó en el debut frente a Estudiantes y se recuperó ante Estrella, mientras que Liniers cedió en sus dos compromisos, contra Napostá y Villa Mitre, ambos de visita, mientras termina la reconstrucción del Hernán Sagasti.

Cancha: William Harding Green (Pacífico).

Árbitros: Alejandro Ramallo, Marcelo Gordillo y Juan Gabriel Jaramillo.⁩

Novedades: en el verde todo está en orden y el Chivo celebra el debut de Genaro Groppa, quien regresó de la concentración con la preselección nacional U18.

Villa Mitre-Pueyrredón

Con el foco puesto en este torneo y por estos días en la Reclasificación de la Liga Argentina (empezará el jueves frente a Quilmes, de visita), Villa Mitre jugará por tercera vez consecutiva en su escenario (cambió localía en la segunda fecha con Pueyrredón). Tiene récord de 1-1.

Pueyrredón, por su parte, aún no ganó, básicamente, por estar debiitado en su juego interior.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Mariano Enrique y Leonardo Bressan⁩.

Novedades: el tricolor sigue sin utilizar a Julián Lorca, Ignacio Alem y Alejo Blanco, todos con marcada participación en la Liga Argentina. En la visita, continúa sin poder jugar Francisco Ruiz (tiene el pase trabado en Chile) y la buena es que puede debutar Alejo Agulló, quien cumplió las dos fechas de suspensión.

Independiente-Estrella

Independiente regresa a su cancha, en la que festejó en el debut su regreso a la máxima categoría venciendo a Olimpo. Ya en la segunda presentación no pudo frente a Bahiense.

Estrella por, su parte, tuvo el último tiro para ganar ante Pacífico y se recuperó contra Barrio Hospital.

Cancha: Raúl y Néstor Barral (Independiente).

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Agustín Matías y Joaquín Irrazábal.⁩

Novedades: en el viola aún sigue recuperándose Matías Ponzoni (cintura) y en Estrella están todos en condiciones.

Posiciones

Así se ubican:

1º) Estudiantes (2-0), 4 puntos

1º) Napostá (2-0), 4

1º) Bahiense (2-0), 4

4º) Villa Mitre (1-1), 3

4º) Pacífico (1-1), 3

4º) Estrella (1-1), 3

4º) Independiente (1-1), 3

4º) Olimpo (1-1), 3

4º) L.N. Alem (1-1), 3

10º) Liniers (0-2), 2

10º) Pueyrredón (0-2), 2

10º) Barrio Hospital (0-2), 2